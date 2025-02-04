Скандальный наряд Бьянки Цензори с "Гремми-2025" поступил в продажу

Насколько популярным будет такой товар, неизвестно, но звезды уже перенимают тренд на максимально голое тело.

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Полупрозрачное черное боди, в котором Бьянка Цензори отрывалась на афтепати "Грэмми 2025", теперь продается на сайте бренда Канье Уеста за $20. Таким образом рэпер косвенно подтвердил слухи, которые уже давно циркулируют в СМИ о том, что свою жену он использует как живую рекламу.

Каждый новый выход Цензори в максимально откровенных и скандальных нарядах Канье использует для продвижения своего бизнеса и собственных трендов. Насколько успешные его попытки, можно судить по тому, что все больше звезд выбирают откровенно смелые образы в виде обтягивающих прозрачных боди для появления на красных дорожках. Даже Ким Кардашьян, бывшая жена рэпера, все чаще наследует стиль Бьянки.

Возвращаясь к сайту, стоит отметить, что женская коллекция из одного айтема пока неносибельна, а вот мужская больше похожа на мерч в трех цветах — черный, белый, серый. Знаменитые носки Yeezy pods тоже получили два новых цвета.

Тем временем скандал вокруг выходки Канье и Бьянки на премии "Грэмми 2025", где Цензори предстала полностью обнаженной, набирает обороты. Уэст уже потерял контракт на $20 млн с развлекательным центром в Токио, где должен был выступать в мае. Консервативных японцев шокировало то, как он поступил со своей женой, заставив ее предстать голой перед всем миром. По словам инсайдеров, сам Канье не ожидал такой реакции.

В свое время Уэст уже сталкивался с потерей контрактов из-за собственных выходок. Например, 25 октября 2022 года бренд Adidas отказался от сотрудничества с рэпером из-за его антисемитских высказываний. Музыкант работал с Adidas с 2013-го. Линейка супердорогих кроссовок Yeezy, которые он создал совместно с компанией, стала невероятно популярной и принесла ему, по разным подсчетам, не меньше $1,5 млрд.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст раскритиковал премию "Грэмми".