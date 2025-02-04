Скандальне вбрання Б'янки Цензорі з "Греммі-2025" надійшло в продаж

Наскільки популярним буде такий товар, невідомо, але зірки вже переймають тренд на максимально голе тіло.

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Напівпрозоре чорне боді, в якому Б'янка Цензорі відривалася на афтепаті "Греммі 2025", тепер продається на сайті бренду Каньє Веста за $20. Таким чином репер побічно підтвердив чутки, які вже давно циркулюють у ЗМІ про те, що свою дружину він використовує як живу рекламу.

Кожен новий вихід Цензорі в максимально відвертих і скандальних вбраннях Каньє використовує для просування свого бізнесу і власних трендів. Наскільки успішні його спроби, можна судити з того, що все більше зірок обирають відверто сміливі образи у вигляді обтислих прозорих боді для появи на червоних доріжках. Навіть Кім Кардаш'ян, колишня дружина репера, все частіше наслідує стиль Б'янки.

Повертаючись до сайту, варто зазначити, що жіноча колекція з одного айтема поки непридатна для носіння, а ось чоловіча більше схожа на мерч у трьох кольорах – чорний, білий, сірий. Знамениті шкарпетки Yeezy pods теж отримали два нові кольори.

Тимчасом скандал навколо витівки Каньє і Б'янки на премії "Греммі 2025", де Цензорі постала повністю оголеною, набирає обертів. Вест уже втратив контракт на $20 млн із розважальним центром у Токіо, де мав виступати в травні. Консервативних японців шокувало те, як він вчинив зі своєю дружиною, змусивши її постати голою перед усім світом. За словами інсайдерів, сам Каньє не очікував такої реакції.

Свого часу Вест уже стикався з втратою контрактів через власні витівки. Наприклад, 25 жовтня 2022 року бренд Adidas відмовився від співпраці з репером через його антисемітські висловлювання. Музикант працював з Adidas із 2013-го. Лінійка супердорогих кросівок Yeezy, які він створив спільно з компанією, стала неймовірно популярною і принесла йому, за різними підрахунками, не менше ніж $1,5 млрд.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест розкритикував премію "Греммі".