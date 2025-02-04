Поліція відреагувала на скандальну появу Бʼянки Цензорі на "Греммі-2025" (відео)

Дружина Каньє Веста зʼявилася на публіці в повністю прозорій сукні без спідньої білизни. Подружжя майже одразу вивела охорона.

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Поліція та окружна прокуратура Лос-Анджелеса повідомили, що не отримували жодної інформації про те, що Б’янка Цензорі понесла будь-які юридичні наслідки через її образ практично без одягу на церемонії "Греммі-2025". Про це пише Newsweek.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі на "Греммі-2025"

Обидва офіси через свої пресслужби повідомили виданню, що не чули жодного слова про те, що Цензорі потрапила в проблеми із законом через її сміливий аутфіт.

47-річний Каньє Вест і його 30-річна дружина стали головною темою музичного вечора після того, як з’явилися, судячи з усього, без запрошення.

Уже не вперше Бʼянка зʼявляється на публіці практично оголеною. Її образ на "Греммі-2025" також майже нічого в себе не включав, окрім абсолютно прозорої сукні тілесного відтінку. Дружина репера вдягнула її без спідньої білизни, що викликало неабиякий шок у соціальних мережах.

Справедливості заради, спочатку Бʼянка прийшла в темній шубі, проте майже одразу скинула її, залишившись фактично без одягу, після чого епатажне подружжя навіть вивела охорона.

Ніхто з тих, хто був на церемонії "Греммі", яка була приватною подією, "не зв'язувався з поліцією з будь-якими скаргами" щодо вчинку Цензорі на заході.

Нагадаємо, скандальну прозору сукню Бʼянки Цензорі тепер можна придбати.

Також Фокус писав про головні меми з церемонії "Греммі-2025".