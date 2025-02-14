Канье Уэст нарушил молчание после новостей о разводе с Бьянкой Цензори (фото)

Пара поженилась в конце 2022 года. До этого рэпер состоял в браке с Ким Кардашьян.

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47-летний американский рэпер Канье Уэст нарушил молчание на фоне новостей о разводе с Бьянкой Цензори, 31, опубликовав пост в Instagram. Об этом пишет Daily Mail.

Скандальный музыкант поделился определением "принуждения" через час после того, как в сети заговорили о его разводе с Бьянкой.

В заметке с подписью "это принуждение" было написано: "Да, принуждение является незаконным".

"Принуждение — это акт принуждения кого-то делать что-то против их воли путем угроз или запугивания. Это может включать физический вред, психологическое насилие, вымогательство, шантаж или сексуальное насилие", — написал Уэст.

Публикация была удалена через несколько минут.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty

Бывший муж Ким Кардашьян и его вторая жена якобы собираются развестись через 11 дней после скандального выхода Бьянки на красную дорожку "Грэмми".

По слухам, они договорились, что Цензори получит выплату в размере 5 миллионов долларов после брака, который начался в декабре 2022 года.

Источник, близкий к рэперу, подтвердил, что пара разошлась и в ближайшие дни они ожидают юридического заявления о расторжении брака.

Тем временем Канье может вернуться в ближайшие дни в Токио, Япония, где он провел большую часть прошлого года, живя в отеле, и снимал фильм.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty

Дата их бракосочетания — 20 декабря 2022 года — всего через месяц после того, как бизнесмен завершил свой развод с Ким Кардашьян.

Напомним, Бьянка Цензори не поддержала Канье в его антисемитских высказываниях, после чего рэпер может потерять 25 млн долларов.

Также Фокус писал о поведении Канье Уэста и Бьянки Цензори на "Грэмми-2025", по словам очевидцев.