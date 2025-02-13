Канье Уэст может потерять еще 25 миллионов долларов: при чем тут Бьянка

Жена рэпера не поддержала его в антисемитских высказываниях. Бьянка "глубоко травмирована", поэтому пока отказывается сотрудничать с мужем в их проектах.

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Скандальные высказывания Канье Уэста могут "забрать" у него 25 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Инсайдеры утверждают, что американский рэпер может столкнуться с еще одним финансовым ударом после того, как его жена Бьянка Цензори была настолько "травмирована" его антисемитским поведением, что теперь отказывается продолжать съемки их нового фильма.

Это произошло после сообщений о том, что Уэст потерял сделку на 20 миллионов долларов после выходки его жены на церемонии "Грэмми-2025", когда Цензори позировала почти обнаженной на красной дорожке.

Бьянка играет главную роль в вымышленном художественном фильме, частично снятом в Японии и созданном Канье и их творческим кругом, с акцентом на женское тело как на "демонстрацию".

Впрочем, теперь она пытается оправиться от его "активности" в X, когда Уэст публиковал ряд антисемитских, гомофобных и сексистских постов, а также использовал свой веб-сайт Yeezy для продажи белой футболки со свастикой за 20 долларов.

Канье Уэст Фото: Getty Images

Скандал поставил под угрозу судьбу их фильма стоимостью 25 миллионов долларов, поскольку двое продюсеров на грани выхода из проекта.

"Бьянка глубоко травмирована действиями Йе (Канье — ред.), и она совершенно не согласна с этими взглядами. Она в ужасе от того, что он сделал, как и многие люди, близкие к Йе. Ее это настолько смутило, что она сейчас отказывается продолжать съемки", — рассказал инсайдер.

В частности, стало известно, что фильм полностью профинансирован Уэстом и его женой.

Картина будет раскрывать тему, что "стыд за то, что ты голый, не является естественным для людей" и что "непристойность существует только в голове".

Съемки фильма Канье Уэста недавно завершились в Японии, но планировалось продолжить их в другом месте. Сейчас процесс приостановлен.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на "Грэмми-2025" Фото: Getty

Напомним, как Бьянка Цензори и Канье Уэст вели себя на красной дорожке "Грэмми".

Также Фокус писал о реакции полиции на выходку Бьянки Цензори на "Грэмми-2025".