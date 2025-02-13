Каньє Вест може втратити ще 25 мільйонів доларів: при чому тут Бʼянка

Дружина репера не підтримала його в антисемітських висловлюваннях. Бʼянка "глибоко травмована", тому поки відмовляється співпрацювати з чоловіком у їхніх проєктах.

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Скандальні висловлювання Каньє Веста можуть "забрати" в нього 25 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

Інсайдери стверджують, що американський репер може зіткнутися зі ще одним фінансовим ударом після того, як його дружина Б’янка Цензорі була настільки "травмована" його антисемітською поведінкою, що тепер відмовляється продовжувати зйомки їхнього нового фільму.

Це сталося після повідомлень про те, що Вест втратив угоду на 20 мільйонів доларів після витівки його дружини на церемонії "Греммі-2025", коли Цензорі позувала майже оголеною на червоній доріжці.

Бʼянка грає головну роль у вигаданому художньому фільмі, частково знятому в Японії та створеному Каньє та їхнім творчим колом, з акцентом на жіноче тіло як на "демонстрацію".

Втім, тепер вона намагається оговтатися від його "активності" в X, коли Вест публікував низку антисемітських, гомофобних і сексистських постів, а також використовував свій вебсайт Yeezy для продажу білої футболки зі свастикою за 20 доларів.

Каньє Вест Фото: Getty Images

Скандал поставив під загрозу долю їхнього фільму вартістю 25 мільйонів доларів, оскільки двоє продюсерів на межі виходу з проєкту.

"Б’янка глибоко травмована діями Є (Каньє — ред.), і вона зовсім не погоджується з цими поглядами. Вона в жаху від того, що він зробив, як і багато людей, близьких до Є. Її це настільки збентежило, що вона наразі відмовляється продовжувати зйомки", — розповів інсайдер.

Зокрема, стало відомо, що фільм повністю профінансований Вестом та його дружиною.

Картина буде розкривати тему, що "сором за те, що ти голий, не є природним для людей" і що "непристойність існує лише в голові".

Зйомки фільму Каньє Веста нещодавно завершилися в Японії, але планувалося продовжити їх в іншому місці. Наразі процес призупинено.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі на "Греммі-2025" Фото: Getty

Нагадаємо, як Бʼянка Цензорі та Каньє Вест поводили себе на червоній доріжці "Греммі".

Також Фокус писав про реакцію поліції на витівку Бʼянки Цензорі на "Греммі-2025".