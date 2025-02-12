Каньє Вест та Бʼянка Цензорі посварилися перед витівкою на "Греммі": деталі (відео)

Блогерка Райлі Мей Льюїс вважає, що перформанс Бʼянки був спланований. А Каньє поряд з дружиною задивлявся на інших жінок.

Related video

Американський репер Каньє Вест і його дружина Б’янка Цензорі посварилися на червоній доріжці "Греммі-2025" за мить до того, як вона скинула шубу, щоб продемонструвати повністю прозору сукню без спідньої білизни. Про це пише UK Sun.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі на "Греммі-2025"

Зірка соціальних мереж Райлі Мей Льюїс, яка стояла поруч із парою під час наймасштабнішої музичної події, розповіла, що 30-річна австралійська модель "не виглядала так, ніби вона хотіла бути там", коли вони чекали, щоб вийти перед фотографами.

"Я думала, що вони могли сваритися або щось таке", — вважає Льюїс.

Райлі Мей Льюїс

Зірка соцмереж також розповіла, що "енергія між ними, здавалося, була розбитою, і багато людей на килимі думали те саме".

"Мене хвилює те, як виглядають їхні стосунки за кадром", — зазначила дівчина.

Зокрема, вона стверджувала, що 47-річний Вест кинув на неї "кокетливий погляд, хоча Б’янка була поруч з ним".

Репер, на думку Райлі Мей Льюїс, "виглядав так, ніби йому подобалася увага, знаючи, який розголос це принесе йому пізніше".

"Безперечно, все це було сплановано", — сказала блогерка, прокоментувавши скандал після "Греммі" та антисемітські твіти Веста.

Бʼянка Цензорі на "Греммі-2025"

Каньє Вест і його дружина стали головною темою музичного вечора після того, як з’явилися, судячи з усього, без запрошення.

Уже не вперше Бʼянка Цензорі зʼявляється на публіці практично оголеною. Її образ на "Греммі-2025" також майже нічого в себе не включав, окрім абсолютно прозорої сукні тілесного відтінку. Дружина Каньє Веста одягнула її без спідньої білизни, що викликало неабиякий шок у соціальних мережах.

Нагадаємо, хто змушує Бʼянку Цензорі відверто одягатися на публіці.

Також Фокус писав про реакцію поліції на витівку Бʼянки Цензорі на "Греммі-2025".