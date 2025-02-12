Каньє Вест та Бʼянка Цензорі посварилися перед витівкою на "Греммі": деталі (відео)
Блогерка Райлі Мей Льюїс вважає, що перформанс Бʼянки був спланований. А Каньє поряд з дружиною задивлявся на інших жінок.
Американський репер Каньє Вест і його дружина Б’янка Цензорі посварилися на червоній доріжці "Греммі-2025" за мить до того, як вона скинула шубу, щоб продемонструвати повністю прозору сукню без спідньої білизни. Про це пише UK Sun.
Зірка соціальних мереж Райлі Мей Льюїс, яка стояла поруч із парою під час наймасштабнішої музичної події, розповіла, що 30-річна австралійська модель "не виглядала так, ніби вона хотіла бути там", коли вони чекали, щоб вийти перед фотографами.
"Я думала, що вони могли сваритися або щось таке", — вважає Льюїс.
Зірка соцмереж також розповіла, що "енергія між ними, здавалося, була розбитою, і багато людей на килимі думали те саме".
"Мене хвилює те, як виглядають їхні стосунки за кадром", — зазначила дівчина.
Зокрема, вона стверджувала, що 47-річний Вест кинув на неї "кокетливий погляд, хоча Б’янка була поруч з ним".
Репер, на думку Райлі Мей Льюїс, "виглядав так, ніби йому подобалася увага, знаючи, який розголос це принесе йому пізніше".
"Безперечно, все це було сплановано", — сказала блогерка, прокоментувавши скандал після "Греммі" та антисемітські твіти Веста.
Бʼянка Цензорі на "Греммі-2025"
Каньє Вест і його дружина стали головною темою музичного вечора після того, як з’явилися, судячи з усього, без запрошення.
Уже не вперше Бʼянка Цензорі зʼявляється на публіці практично оголеною. Її образ на "Греммі-2025" також майже нічого в себе не включав, окрім абсолютно прозорої сукні тілесного відтінку. Дружина Каньє Веста одягнула її без спідньої білизни, що викликало неабиякий шок у соціальних мережах.
Нагадаємо, хто змушує Бʼянку Цензорі відверто одягатися на публіці.
Також Фокус писав про реакцію поліції на витівку Бʼянки Цензорі на "Греммі-2025".