Представник Каньє Веста відповів, хто змушує Бʼянку Цензорі відверто одягатися (відео)
На "Греммі-2025" дружина репера зʼявилася в повністю прозорій сукні без спідньої білизни. І це далеко не перший епатажний вихід Бʼянки.
Представник Каньє Веста та Б'янки Цензорі заперечує припущення про те, що репер контролював свою дружину та навіть фізично знущався з неї. Про це пише The Hollywood Reporter.
Прессекретар епатажного подружжя Майло Яннопулос спростував домисли про те, що колишній чоловік Кім Кардашʼян фізично та емоційно жорстоко поводився зі своєю дружиною, сказавши, що "розповідь про "побиту Б'янку" є істеричною та абсурдною".
Ця заява була зроблена після того, як Каньє Вест видав серію скандальних твітів. Серед них визнання того, що репер "бив жінок раніше"; і захист побиття Шоном "Дідді" Комбсом колишньої дівчини Кессі Вентури у 2016 році.
Яннопулос підкреслив, що Каньє не змушував Цензорі, щоб вона вийшла оголеною на червону доріжку "Греммі-2025".
"Є людина, яка контролює те, що носить Б’янка Цензорі. Цю людину звуть Б’янка Цензорі", — наголосив представник подружжя.
За словами Яннопулоса, Цензорі — це "керівний творчий інтелект і стимул, що лежить в основі її способу одягу", а Вест залишається "останнім босом".
Раніше репер, коментуючи скандал з Пі Дідді, написав: "Коли [чоловік] справді любить жінку, він може висловити це в гніві, я співчуваю обом сторонам".
Нагадаємо, що Каньє Вест сказав перед тим, як Бʼянка скинула шубу на "Греммі".
Також Фокус писав про реакцію поліції на витівку Бʼянки Цензорі на "Греммі-2025".