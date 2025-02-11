Представник Каньє Веста відповів, хто змушує Бʼянку Цензорі відверто одягатися (відео)

На "Греммі-2025" дружина репера зʼявилася в повністю прозорій сукні без спідньої білизни. І це далеко не перший епатажний вихід Бʼянки.

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Представник Каньє Веста та Б'янки Цензорі заперечує припущення про те, що репер контролював свою дружину та навіть фізично знущався з неї. Про це пише The Hollywood Reporter.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі на "Греммі-2025"

Прессекретар епатажного подружжя Майло Яннопулос спростував домисли про те, що колишній чоловік Кім Кардашʼян фізично та емоційно жорстоко поводився зі своєю дружиною, сказавши, що "розповідь про "побиту Б'янку" є істеричною та абсурдною".

Ця заява була зроблена після того, як Каньє Вест видав серію скандальних твітів. Серед них визнання того, що репер "бив жінок раніше"; і захист побиття Шоном "Дідді" Комбсом колишньої дівчини Кессі Вентури у 2016 році.

Яннопулос підкреслив, що Каньє не змушував Цензорі, щоб вона вийшла оголеною на червону доріжку "Греммі-2025".

"Є людина, яка контролює те, що носить Б’янка Цензорі. Цю людину звуть Б’янка Цензорі", — наголосив представник подружжя.

За словами Яннопулоса, Цензорі — це "керівний творчий інтелект і стимул, що лежить в основі її способу одягу", а Вест залишається "останнім босом".

Раніше репер, коментуючи скандал з Пі Дідді, написав: "Коли [чоловік] справді любить жінку, він може висловити це в гніві, я співчуваю обом сторонам".

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty

Нагадаємо, що Каньє Вест сказав перед тим, як Бʼянка скинула шубу на "Греммі".

Також Фокус писав про реакцію поліції на витівку Бʼянки Цензорі на "Греммі-2025".