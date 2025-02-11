Представитель Канье Уэста ответил, кто заставляет Бьянку Цензори откровенно одеваться (видео)

На "Грэмми-2025" жена рэпера появилась в полностью прозрачном платье без нижнего белья. И это далеко не первый эпатажный выход Бьянки.

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Представитель Канье Уэста и Бьянки Цензори отрицает предположение о том, что рэпер контролировал свою жену и даже физически издевался над ней. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на "Грэмми-2025"

Пресс-секретарь эпатажной четы Майло Яннопулос опроверг домыслы о том, что бывший муж Ким Кардашьян физически и эмоционально жестоко обращался со своей женой, сказав, что "рассказ об "избитой Бьянке" является истеричным и абсурдным".

Это заявление было сделано после того, как Канье Уэст выдал серию скандальных твитов. Среди них признание того, что рэпер "бил женщин раньше"; и защита избиения Шоном "Дидди" Комбсом бывшей девушки Кэсси Вентуры в 2016 году.

Яннопулос подчеркнул, что Канье не заставлял Цензори, чтобы она вышла обнаженной на красную дорожку "Грэмми-2025".

"Есть человек, который контролирует то, что носит Бьянка Цензори. Этого человека зовут Бьянка Цензори", — подчеркнул представитель супругов.

По словам Яннопулоса, Цензори — это "руководящий творческий интеллект и стимул, лежащий в основе ее образа одежды", а Уэст остается "последним боссом".

Ранее рэпер, комментируя скандал с Пи Дидди, написал: "Когда [мужчина] действительно любит женщину, он может выразить это в гневе, я сочувствую обеим сторонам".

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty

Напомним, что Канье Уэст сказал перед тем, как Бьянка сбросила шубу на "Грэмми".

Также Фокус писал о реакции полиции на выходку Бьянки Цензори на "Грэмми-2025".