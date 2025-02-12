Канье Уэст и Бьянка Цензори поссорились перед выходкой на "Грэмми": детали (видео)

Блогер Райли Мэй Льюис считает, что перформанс Бьянки был спланирован. А Канье рядом с женой засматривался на других женщин.

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Американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори поссорились на красной дорожке "Грэмми-2025" за мгновение до того, как она сбросила шубу, чтобы продемонстрировать полностью прозрачное платье без нижнего белья. Об этом пишет UK Sun.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на "Грэмми-2025"

Звезда социальных сетей Райли Мэй Льюис, которая стояла рядом с парой во время самого масштабного музыкального события, рассказала, что 30-летняя австралийская модель "не выглядела так, будто она хотела быть там", когда они ждали, чтобы выйти перед фотографами.

"Я думала, что они могли ссориться или что-то такое", — считает Льюис.

Райли Мэй Льюис

Звезда соцсетей также рассказала, что "энергия между ними, казалось, была разбитой, и многие люди на ковре думали то же самое".

"Меня волнует то, как выглядят их отношения за кадром", — отметила девушка.

В частности, она утверждала, что 47-летний Уэст бросил на нее "кокетливый взгляд, хотя Бьянка была рядом с ним".

Рэпер, по мнению Райли Мэй Льюис, "выглядел так, будто ему нравилось внимание, зная, какую огласку это принесет ему позже".

"Бесспорно, все это было спланировано", — сказала блогер, прокомментировав скандал после "Грэмми" и антисемитские твиты Уэста.

Бьянка Цензори на "Грэмми-2025"

Канье Уэст и его жена стали главной темой музыкального вечера после того, как появились, судя по всему, без приглашения.

Уже не впервые Бьянка Цензори появляется на публике практически обнаженной. Ее образ на "Грэмми-2025" также почти ничего в себя не включал, кроме абсолютно прозрачного платья телесного оттенка. Жена Канье Уэста надела его без нижнего белья, что вызвало большой шок в социальных сетях.

Напомним, кто заставляет Бьянку Цензори откровенно одеваться на публике.

Также Фокус писал о реакции полиции на выходку Бьянки Цензори на "Грэмми-2025".