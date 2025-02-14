Ким Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом (фото)

Пара была жената с 2014 по 2022 годы. От их союза подрастают четверо детей, а рэпер уже разводится со второй женой.

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Ким Кардашьян дала редкий комментарий о разводе с Канье Уэстом. Об этом пишет Page Six.

Телезвезда намекнула на причину своего развода со скандальным рэпером в эпизоде шоу "Семейство Кардашьян".

Ким сделала редкий комментарий о "самой тяжелой части" расторжения брака, когда она говорила со своей мамой Крис Дженнер и сестрой Хлои Кардашьян, чтобы обсудить недавнее воссоединение последней с ее бывшим мужем Ламаром Одомом.

Признав, что они "слишком быстро поженились", Хлои поддержала свое решение, сказав: "Это была любовь всей моей жизни. И если бы не наркотики, я знаю, что мы были бы женаты до сегодняшнего дня. Я знаю, что тогда выбрала правильного человека. Никто из нас не знал, что он употребляет наркотики, пока не прошел по крайней мере год. Вот что было таким ужасным", — сказала сестра Ким Кардашьян.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Хлои вышла замуж за Одома в 2009 году, а в 2013 году подала на развод из-за его измены и наркомании.

Тем временем Ким сказала своей младшей сестре: "Это самое трудное".

"Я была там, когда вы не предусмотрели, что происходит что-то, что действительно меняет личность человека, и тогда он уже не тот самый человек, и вы никогда не можете вернуть этого человека, но вы не можете жить с новым человеком. Я понимаю", — отметила Ким, судя по всему, размышляя о разводе с Уэстом в 2022 году.

Ким призналась, что тяжело, когда человек не хочет, чтобы его брак распался по личным причинам, но обстоятельства меняются, что заставляет брак расторгнуть.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Впервые о расколе в звездной семье стало известно в начале 2021 года. От союза Канье и Ким подрастают четверо детей — Псалм, Сайнт, Чикаго и Норт.

Напомним, Канье Уэст разводится со второй женой Бьянкой Цензори.

Также Фокус писал о финансовых потерях Канье Уэста.