12 претензій: проти Каньє Веста подали новий позов

33-сторінковий позов містить 12 юридичних претензій до Веста. Зокрема, його звинувачують у утисках на робочому місці, незаконному звільненні та антисемітизмі.

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Каньє Веста, який залишився без сторінки в Х і свого онлайн-магазину, спіткала чергова неприємність. Колишня співробітниця його компанії Yeezy подала проти репера позов під ніком Джейн Доу, де стверджує, що стала жертвою його антисемітських образ, утисків на робочому місці та була незаконно звільнена, пише Rolling Stone. Вона запевняє, що музикант неодноразово називав себе нацистом і переслідував її через її єврейське походження, а також висміював її зовнішність.

У 33-сторінковій скарзі викладено 12 юридичних претензій до Веста, включно з дискримінацією, утисками і переслідуванням інформаторів. Згідно з позовом, ситуація загострилася в червні 2024 року, коли Каньє нібито відправив Доу низку ворожих повідомлень, ображаючи її зовнішність, знущаючись з неї та навіть кажучи: "Прийди і знищ мене". Хай живе Гітлер". Її було звільнено наступного дня після того, як вона переслала повідомлення своєму менеджеру.

Доу, фахівець із маркетингу, приєдналася до команди Веста в грудні 2023 року, незабаром після того, як репер публічно вибачився за антисемітські висловлювання у 2022-му. Але в позові стверджується, що ці вибачення були нещирими, і що Вест незабаром відновив свою образливу поведінку.

"Не маючи можливості контролювати свої упередження, (Вест) винагородив позивача тією самою антисемітською уїдливістю, яку він нещодавно засудив перед громадськістю. (Вест) провів обачливу кампанію, щоб залякати і психологічно змучити єврейських людей навколо себе, зокрема позивача", — йдеться в документі.

Позов послідував за серією публічних скандалів, включно з його появою на церемонії вручення премії "Греммі" з дружиною Б'янкою Чензорі у відвертому вбранні та безладною активністю в соціальних мережах, яка призвела до деактивації його облікового запису X (раніше Twitter). У цей час Вест публічно називав себе нацистом і навіть продавав футболку зі свастикою. Звернення до суду є останнім у серії звинувачень проти репера, який зіткнувся з критикою за створення токсичного робочого середовища. У 2022 році багато колишніх співробітників Yeezy повідомили про нестерпну робочу обстановку, де звільнення були довільними і непередбачуваними. Наприклад, людина могла позбутися своєї посади просто за симпатію до Дрейка.

У позові Доу йдеться про те, що Вест використовує свою популярність і вплив, щоб залякувати і змушувати мовчати тих, хто виступає проти нього:

"(Вест) — хуліган із десятками мільйонів підписників у соціальних мережах. Він використовує свої платформи соціальних мереж, щоб залякувати будь-кого, хто з ним не згоден, вивергати образливі промови тільки для того, щоб нещиро вибачатися за це неодноразово, коли він хоче просувати свою музику, концерти або товари".

Адвокат Доу Карні Шегеріан із Shegerian & Associates, який представляє інтереси Джейн, заявив:

"Ye вів нещадну і навмисну кампанію антисемітизму і жінконенависництва проти моєї клієнтки. Його жахливе ставлення до жінок і зацикленість на нацизмі, очевидні в образливих текстах, де він неодноразово називає себе Гітлером, розкривають його мотиви. Нам потрібно перестати виправдовувати поведінку Ye. Як батько, чоловік і роботодавець, він має бути притягнутий до відповідальності. Ye підбурював мою клієнтку подати до суду, і ми побачимо його в суді".

Джейн Доу вимагає відшкодування збитків, яке буде визначено судом присяжних.

Наразі Каньє Вест публічно не прокоментував новий позов проти себе. Його представники також не зробили жодних офіційних заяв щодо претензій.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест і Бьянка Цензорі посварилися перед витівкою на "Греммі".