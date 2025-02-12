12 претензий: против Канье Уэста подали новый иск

33-страничный иск содержит 12 юридических претензий к Уэсту. В частности, его обвиняют в притеснаниях на рабочем месте, незаконном увольнении и антисемитизме.

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Канье Уэста, который остался без страницы в Х и своего онлайн-магазина, постигла очередная неприятность. Бывшая сотрудница его компании Yeezy подала против репэра иск под ником Джейн Доу, где утверждает, что стала жертвой его антисемитских оскорблений, притеснений на рабочем месте и была незаконно уволена, пишет Rolling Stone. Она уверяет, что музыкант неоднократно называл себя нацистом и преследовал ее из-за ее еврейского происхождения, а также высмеивал ее внешность.

В 33-страничной жалобе изложены 12 юридических претензий к Уэсту, включая дискриминацию, притеснения и преследование осведомителей. Согласно иску, ситуация обострилась в июне 2024 года, когда Канье якобы отправил Доу ряд враждебных сообщений, оскорбляя ее внешность, издеваясь над ней и даже говоря: "Приди и уничтожь меня". Да здравствует Гитлер". Она была уволена на следующий день после того, как переслала сообщения своему менеджеру.

Доу, специалист по маркетингу, присоединилась к команде Уэста в декабре 2023 года, вскоре после того, как рэпер публично извинился за антисемитские высказывания в 2022-м. Но в иске утверждается, что эти извинения были неискренними, и что Уэст вскоре возобновил свое оскорбительное поведение.

"Не имея возможности контролировать свои предубеждения, (Уэст) вознаградил истца той же антисемитской язвительностью, которую он недавно осудил перед общественностью. (Уэст) провел расчетливую кампанию, чтобы запугать и психологически измучить еврейских людей вокруг себя, в частности истца", – говорится в документе.

Иск последовал за серией публичных скандалов, включая его появление на церемонии вручения премии "Грэмми" с женой Бьянкой Чензори в откровенном наряде и беспорядочную активность в социальных сетях, которая привела к деактивации его учетной записи X (ранее Twitter). В это время Уэст публично называл себя нацистом и даже продавал футболку со свастикой. Обращение в суд является последним в серии обвинений против рэпера, который столкнулся с критикой за создание токсичной рабочей среды. В 2022 году многие бывшие сотрудники Yeezy сообщили о невыносимой рабочей обстановке, где увольнения были произвольными и непредсказуемыми. Например, человек мог лишиться своей должности просто за симпатию к Дрейку.

В иске Доу говорится, что Уэст использует свою известность и влияние, чтобы запугивать и заставлять молчать тех, кто выступает против него:

"(Уэст) – хулиган с десятками миллионов подписчиков в социальных сетях. Он использует свои платформы социальных сетей, чтобы запугивать любого, кто с ним не согласен, изрыгать оскорбительные речи только для того, чтобы неискренне извиняться за это неоднократно, когда он хочет продвигать свою музыку, концерты или товары".

Адвокат Доу Карни Шегериан из Shegerian & Associates, который представляет интересы Джейн, заявил:

"Ye вел беспощадную и преднамеренную кампанию антисемитизма и женоненавистничества против моей клиентки. Его ужасное отношение к женщинам и зацикленность на нацизме, очевидные в оскорбительных текстах, где он неоднократно называет себя Гитлером, раскрывают его мотивы. Нам нужно перестать оправдывать поведение Ye. Как отец, муж и работодатель, он должен быть привлечен к ответственности. Ye подстрекал мою клиентку подать в суд, и мы увидим его в суде".

Джейн Доу требует возмещения ущерба, которое будет определено судом присяжных.

На данный момент Канье Уэст публично не прокомментировал новый иск против себя. Его представители также не сделали никаких официальных заявлений относительно претензий.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст и Бьянка Цензори поссорились перед выходкой на "Грэмми".