Илон Маск подтвердил, что удалил страницу Канье Уэста на X

По словам Илона Маска, аккаунт теперь классифицируется как "небезопасный для работы".

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Илон Маск, владеющий платформой X (ранее Twitter) подтвердил, что общественность "больше не увидит" аккаунт рэпера Канье Уэста. Его страница была деактивирована после того, как на протяжении трех дней музыкант выдал в эфир десятки оскорбительных антисемитских, женоненавистнических и расистских комментариев, пишет Daily Mail. При этом незадолго до удаления страницы Уэст успел поблагодарить Маска за то, что тот "дал ему высказаться".

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"Учитывая то, что он опубликовал, его аккаунт теперь классифицируется как NSFW [небезопасный для работы]. Вы больше не должны его видеть", – заявил техномагнат.

Фото: Скриншот

В последнем твите Уэст написал:

"Я выхожу из Twitter. Я благодарен Илону за то, что он позволил мне высказаться. Использовать мир в качестве резонатора было очень очищающе. Это было похоже на путешествие с аяуаской.

Люблю всех вас, кто дал мне энергию и внимание. Чтобы [sic] мы снова были на связи. Добрый день и спокойной ночи".

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Артист подчеркнул, что находится "в хорошем состоянии" морально и что спорные комментарии, которые были осуждены как расистские, сексистские, бездарные, женоненавистнические и невежественные пользователями социальных сетей и многими знаменитостями, оставили ему чувство умиротворения после того, как он сказал все, что хотел.

На Суперкубке, который отгремел 9 февраля, Уэст удивил публику странным роликом, записаным на iPhone в стоматологической клинике. В нем рэпер прорекламировал сайт своего бренда одежды, где на тот момент продавалась только футболка со свастикой.

Он утверждал, что ему пришлось снимать рекламу на свой мобильный телефон после того, как он спустил весь свой бюджет на рекламу Суперкубка на свои "новые зубы".

"Я потратил все деньги на рекламу на эти новые зубы. Поэтому мне снова пришлось снимать ее на iPhone", – сказал скандальный музыкант, улыбаясь в камеру и надев солнцезащитные очки.

Канье не вылезает из череды скандалов после того, как на премии "Грэмми 2025" его жена Бьянка Цензори предстала перед камерами полностью обнаженной. Несмотря на огромный резонанс, на который отреагировал даже босс церемонии, Уэст горд тем, что сделал. Он даже похвастался, что количество поисковых запросов с именем его жены превзошло поиски победителей премии. Теперь он снимает фильм с Бьянкой Цензори о женском теле.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст попросил называть его Йедольфом и признался в любви к Гитлеру, а также призвал освободить Шона Комбса.