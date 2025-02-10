"Это было похоже на путешествие аяваски": Канье Уэст удалил профиль в соцсети Х

Скандальный американский рэпер поблагодарил Илона Маска за то, что тот дал ему возможность свободно выражать свои мысли на платформе.

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Страница американского рэпера Канье Уэста в социальной сети X (бывший Twitter) была удалена. Последнюю публикацию в своем профиле музыкант сделал 10 февраля.

"Я выхожу из Twitter. Благодарен Илону (Маску — ред.) за возможность высказаться... Это было похоже на путешествие аяваски", — написал Уэст в своей прощальной заметке.

Он описал свой опыт использования платформы как "очищение" и сравнил его с употреблением галлюциногенного напитка. Также рэпер поблагодарил своих подписчиков за то, что они "поделились с ним своей энергией и вниманием".

Последний пост Канье Уэста в Х Фото: Скриншот

7 февраля Уэст опубликовал в X ряд скандальных заявлений, в том числе высказывания, одобряющие нацизм. Через два дня известный американский журналист Пирс Морган призвал Илона Маска отреагировать на эти "отвратительные" посты.

Это не первый случай блокировки аккаунта исполнителя. В декабре 2022 года его уже удаляли за пропаганду насилия, однако в июле 2023 года страницу восстановили.

5 февраля Канье Уэст заявил, что у него диагностировали расстройство аутистического спектра. Ранее у рэпера также подтвердили биполярное аффективное расстройство (БАР). Еще в 2020 году его бывшая жена Ким Кардашьян отмечала, что из-за проблем Уэста с ментальным здоровьем ей было непросто общаться с ним.

Напомним, 8 февраля Канье Уэст опубликовал в соцсети Х изображение белой футболки со свастикой. Он назвал ее "своим самым большим произведением искусства на сегодняшний день".