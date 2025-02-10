"Це було схоже на подорож аяваски": Каньє Вест видалив профіль у соцмережі Х

Скандальний американський репер подякував Ілону Маску за те, що той дав йому можливість вільно висловлювати свої думки на платформі.

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Сторінку американського репера Каньє Веста у соціальній мережі X (колишній Twitter) було видалено. Останню публікацію у своєму профілі музикант зробив 10 лютого.

"Я виходжу з Twitter. Вдячний Ілону (Маску — ред.) за можливість висловитися… Це було схоже на подорож аяваски", — написав Вест у своєму прощальному дописі.

Він описав свій досвід використання платформи як "очищення" та порівняв його з вживанням галюциногенного напою. Також репер подякував своїм підписникам за те, що вони "поділилися з ним своєю енергією і увагою".

Останній пост Каньє Веста у Х Фото: Скриншот

7 лютого Вест опублікував у X низку скандальних заяв, зокрема висловлювання, що схвалювали нацизм. Через два дні відомий американський журналіст Пірс Морган закликав Ілона Маска відреагувати на ці "огидні" пости.

Це не перший випадок блокування акаунта виконавця. У грудні 2022 року його вже видаляли за пропаганду насильства, проте в липні 2023 року сторінку відновили.

5 лютого Каньє Вест заявив, що у нього діагностували розлад аутистичного спектра. Раніше у репера також підтвердили біполярний афективний розлад (БАР). Ще у 2020 році його колишня дружина Кім Кардаш’ян зазначала, що через проблеми Веста з ментальним здоров’ям їй було непросто спілкуватися з ним.

Нагадаємо, 8 лютого Каньє Вест опублікував у соцмережі Х зображення білої футболки зі свастикою. Він назвав її "своїм найбільшим витвором мистецтва на сьогоднішній день".