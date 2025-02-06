Босс "Грэмми" впервые прокомментировал скандал с Бьянкой Цензори на красной дорожке

На красной дорожке "ГРэмми" не приветствуется излишняя обнаженность, поэтому действия Бьянки являются нарушением стандартных рекомендаций по подбору гардероба.

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Исполнительный продюсер "Грэмми 2025" Радж Капур отреагировал на публичное обнажение Бьянки Цензори на красной дорожке премии. В беседе с People он сказал, что гости должны следовать дресс-коду "black tie", но "это можно интерпретировать по-разному".

"Очевидно, что для всех, кто выступает на шоу, есть дресс-код, которого мы должны придерживаться. Но что касается присутствующих и номинантов, то это то, за что должна будет ответить Академия звукозаписи, которая вручает "Грэмми"", – объяснил он.

Согласно "Стандартным и практическим рекомендациям по гардеробу" для церемонии, опубликованным Deadline в 2013 году, "ягодицы и женская грудь" должны быть "адекватно прикрыты". Также следует избегать прозрачной или просвечивающей одежды, которая может потенциально обнажить соски женской груди. Правилами запрещено "оголять обнаженную плоть под изгибами ягодиц и ягодичной щели" и требуется, чтобы "область гениталий была адекватно прикрыта, чтобы предотвратить видимое обнажение кожи".

Ранее New York Post сообшал, что надеть невидимое платье Бьянку Цензори заставил ее муж Канье Уэст. Она, по словам инсайдеров, хотела выбрать более закрытый наряд, в котором бы чувствовала себя комфортно на мероприятии.

Пока ажиотаж вокруг его жены не утих, рэпер выставил на продажу черное полупрозрачное боди по типу того, в каком Бьянка была на афтепати. Стоимость вещи – $20.

Вместе с тем Уэст понес убытки на десятки миллионов долларов, поскольку его японские партнеры, которые собирались организовать его выступления в Токио, после выходки артиста и его обращении со своей женой были шокированы.

Ранее Фокус писал, что у Канье Уэста, который раскритиковал церемонию "Грэмми", назвав ее скучной, диагностировали аутизм. Раньше он считал, что у него биполярное расстройство, но этот диагноз оказался ошибочным.