Скандал на "Оскаре": Киран Калкин не упомянул брата Маколея, получив награду

Киран Калкин шокировал фанатов, исключив своего знаменитого брата Маколея Калкина из речи на церемонии вручения премии "Оскар" 2025 года.

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42-летний Киран Калкин выступил с эмоциональной благодарственной речью, получив "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" за свою игру в фильме Джесси Айзенберга "Настоящая боль" на воскресной церемонии. Но он ни слова не сказал про своего знаменитого брата, 44-летнего Маколея Калкина, благодаря которому он и стал звездой. Об этом пишет Daily Mail.

Киран Калкин получил "Оскар 2025"

Киран Калкин с восторгом рассказывал о своей любви к жене Джазз Чартон и даже упомянул коллегу по сериалу "Наследники" Джереми Стронга, но не брата.

Поклонники были шокированы, поскольку Маколей и Киран, помимо того, что являются братьями, в детстве вместе снимались в фильме "Один дома" (1990), куда Киран попал благодаря Маколею, который уже был звездой.

Киран обошел Джереми Стронга из "Ученика", Гая Пирса из "Бруталиста", россиянина Юрия Борисова из "Аноры" и Эдварда Нортона из "Полного неизвестного" в борьбе за заветную награду.

Впрочем, таблоиды сообщают, что размолвки между братьями нет. Маколей уже поздравил Кирана с победой и пошутил, что его награждение – это был единственный эпизод церемонии, который он смотрел. Маколей и его жена Бренда Сонг появились на вечеринке Vanity Fair Oscar, где поздравили Кирана лично.

Трейлер фильма "Настоящая боль"

Маколей и Киран поддерживают друг друга, но на расстоянии. Маколей живет со своей давней партнершей Брендой Сонг и их детьми в Лос-Анджелесе, а Киран и его жена Джазз Чартон остались в родном для Калкина Нью-Йорке.

"Ну, они живут в Лос-Анджелесе, мы живем в Нью-Йорке. У меня маленькие дети, и при всей моей занятости у нас просто нет возможности сесть на самолет и улететь на другой конец США", — говорил Киран в интервью.

Напомним, Фокус писал о том, как прошла церемония "Оскар" и кто получил награды.