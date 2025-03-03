Скандал на "Оскарі": Кіран Калкін не згадав брата Маколея, отримавши нагороду

Кіран Калкін шокував фанатів, виключивши свого знаменитого брата Маколея Калкіна з промови на церемонії вручення премії "Оскар" 2025 року.

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42-річний Кіран Калкін виступив з емоційною вдячною промовою, отримавши "Оскар" у номінації "Найкращий актор другого плану" за свою гру у фільмі Джессі Айзенберга "Справжній біль" на недільній церемонії. Але він ні слова не сказав про свого знаменитого брата, 44-річного Маколея Калкіна, завдяки якому він і став зіркою. Про це пише Daily Mail.

Кіран Калкін отримав "Оскар 2025"

Кіран Калкін із захопленням розповідав про своє кохання до дружини Джазз Чартон і навіть згадав колегу по серіалу "Спадкоємці" Джеремі Стронга, але не брата.

Шанувальники були шоковані, оскільки Маколей і Кіран, крім того, що є братами, в дитинстві разом знімалися у фільмі "Сам удома" (1990), куди Кіран потрапив завдяки Маколею, який вже був зіркою.

Кіран обійшов Джеремі Стронга з "Учня", Гая Пірса з "Бруталіста", росіянина Юрія Борисова з "Анори" і Едварда Нортона з "Повного невідомого" в боротьбі за заповітну нагороду.

Утім, таблоїди повідомляють, що сварки між братами немає. Маколей уже привітав Кірана з перемогою і пожартував, що його нагородження — це був єдиний епізод церемонії, який він дивився. Маколей і його дружина Бренда Сонг з'явилися на вечірці Vanity Fair Oscar, де привітали Кірана особисто.

Трейлер фільму "Справжній біль"

Маколей і Кіран підтримують одне одного, але на відстані. Маколей живе зі своєю давньою партнеркою Брендою Сонг і їхніми дітьми в Лос-Анджелесі, а Кіран і його дружина Джазз Чартон залишилися в рідному для Калкіна Нью-Йорку.

"Ну, вони живуть у Лос-Анджелесі, ми живемо в Нью-Йорку. У мене маленькі діти, і за всієї моєї зайнятості у нас просто немає можливості сісти на літак і полетіти на інший кінець США", — говорив Кіран в інтерв'ю.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як пройшла церемонія "Оскар" і хто отримав нагороди.