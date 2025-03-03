Ведущий "Оскара-2025" высмеял фильм "Анора" (видео)

Лента забрала за вечер пять статуэток. В ней снялись российские актеры.

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Ведущий "Оскара-2025" Конан ОʼБрайен высмеял фильм "Анора", в котором снялись российские актеры. Видео с церемонии делится украинский блогер Виталий Гордиенко в Х.

Известный американский комик Конан ОʼБрайен высказался о ленте "Анора", которую признали лучшим фильмом года и дали еще четыре статуэтки. В этом году ОʼБрайен впервые стал ведущим "Оскара".

Юморист пошутил над тем, что секрет успеха фильма в том, что в нем изображено, как "кто-то наконец-то противостоит россиянину".

"У фильма "Анора" хороший вечер. Уже две победы... Кажется, американцы рады видеть, как кто-то наконец противостоит влиятельному россиянину", — сказал ОʼБрайен, после чего зал взорвался аплодисментами.

Фильм, в котором снялись российские актеры, в частности Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, рассказывает об отношениях сына российского олигарха и американской стриптизерши.

"Анора" стала лучшей в категориях: "Лучший монтаж", Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший сценарий". А Борисов не получил статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана". Победа в номинации досталась Кирану Калкину за фильм "Настоящая боль".

Напомним, как Деми Мур отреагировала на поражение на "Оскаре-2025".

Также Фокус подробнее писал о фильме "Анора", который забрал пять "Оскаров".