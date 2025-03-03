"Анора" — о чем фильм с российскими актерами, который получил Оскар – 2025

Сенсацией Оскара – 2025 стал фильм "Анора", который получил 5 наград, включая главные номинации: лучший фильм, главная женская роль, лучший режиссер. "Анора" считается скандальным из-за того, что в нем снялся ряд российских актеров. О чем лучший фильм Оскара – 2025 рассказывает Фокус.

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Прежде всего, нужно отметить, что фильм "Анора" — американский, снят в США, режиссером Шоном Бэйкером. Картина рассказывает о счастливой, а потом несчастной любви проститутки к сыну российского олигарха. И поскольку речь идет о русских, режиссер привлек к съемкам в "Аноре" несколько известных российских актеров.

"Анора": кто из российских актеров сыграл в фильме

Марк Эйдельштейн (23 года) – юная звезда, которого именуют не иначе, как "русским Тимоти Шаломе" за визуальное сходство. В "Аноре" играет главного героя – сына олигарха. Стал известен благодаря роли Коли Герасимова в новом фильме про Алису Селезневу – "Сто лет тому вперед". Про российско-украинскую войну явно не высказывался.

Алексей Серебряков (60) – играет отца, российского олигарха. Известен своими антивоенными высказываниями. Критиковал Путина и его режим.

Юра Борисов (32) – первый российский актер, номинированный на "Оскар" (награду не получил). Один из самых популярных актеров последнего времени. Поддерживает режим, неоднократно бывал в Крыму, снимался в пропагандистских фильмах. Именно его участие привело к массовым протестам против номинации "Аноры" на различных кинофестивалях. В фильме играет банального гопника вышибалу.

Трейлер фильма "Анора"

"Что было в Вегасе – останется в Вегасе": сюжет фильма "Анора"

Во время безудержных попоек и нарко вечеринок Ваня — юный сын русского богача, — знакомится с эмигранткой из Средней Азии Анорой, которую все зовут Эни. (Актриса Майки Мэдисон (25) – Оскар за главную женскую роль). Эни, говоря простым языком – проститука в ожидании своего шанса. И шанс пришел. Умело обслуживая Ивана она завоевывает его юное сердце. Первый шаг к успеху – Ваня предлагает оплатить 2 недели ее времени и быть только с ним.

Надо отметить, что первая половина фильма состоит исключительно из юношеских потрахушек, таких же бессмысленных диалогов, наркоты, пьянок.

Когда кажется, что больше смотреть на это уже невозможно, Ваня предлагает всей компании смотаться на сутки в Вегас на частном рейсе. А в Лас-Вегасе Ванч и Эни заходят в местную контору – оформить брак. Вот она – сбылась мечта – подумала Эни. Вот он – поворот – подумал зритель.

И действительно, с этого момента "Анора" начинает набирать свой детективный, мелодраматический ход. В сюжет вплетаются "смотрящие" за Иваном от отца олигарха. Девушку бьют, держат в заложниках. Требуют расторжения брачного контракта. Протрезвевший Иван убегает из родительских апартаментов. Охреневшие родители срочно вылетают в США из России.

Чтобы не раскрывать сюжет окончательно, скажу, что мечта, как и большинство мечт – не сбудется и разобьется на хрустальные осколки, соболиную шубу и немного "отходных" долларов. Потому что деньги всегда победят.

Юра Борисов? А что Юра Борисов, о котором было столько хайпа? Он сыграл подручного на побегушках у смотрящего за Ваней. Проще – бандюка, который и бейсбольной битой может поработать, и руки жертве заломать. И именно он в какой-то момент проявляет немногословное сочувствие к выкинутой из счастливой жизни Эни. Проститутка и гопник – какой финал может быть более гармоничным в мире неудачников? Это и дало им номинации на Оскар-2025.