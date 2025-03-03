"Анора" — про що фільм із російськими акторами, який отримав "Оскар" — 2025

Сенсацією "Оскара-2025" став фільм "Анора", який здобув 5 нагород, включно з головними номінаціями: найкращий фільм, головна жіноча роль, найкращий режисер. "Анора" вважається скандальним через те, що в ньому знялася низка російських акторів. Про що найкращий фільм Оскара — 2025 розповідає Фокус.

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Насамперед потрібно зазначити, що фільм "Анора" — американський, знятий у США, режисером Шоном Бейкером. Картина розповідає про щасливе, а потім нещасливе кохання повії до сина російського олігарха. І оскільки йдеться про росіян, режисер залучив до зйомок в "Анорі" кілька відомих російських акторів.

"Анора": хто з російських акторів зіграв у фільмі

Марк Ейдельштейн (23 роки) — юна зірка, якого називають не інакше, як "російським Тімоті Шаломе" за візуальну схожість. В "Анорі" грає головного героя — сина олігарха. Став відомий завдяки ролі Колі Герасимова в новому фільмі про Алісу Селезньову — "Сто років тому вперед". Про російсько-українську війну явно не висловлювався.

Олексій Серебряков (60) — грає батька, російського олігарха. Відомий своїми антивоєнними висловлюваннями. Критикував Путіна і його режим.

Юра Борисов (32) — перший російський актор, номінований на "Оскар" (нагороду не отримав). Один із найпопулярніших акторів останнього часу. Підтримує режим, неодноразово бував у Криму, знімався в пропагандистських фільмах. Саме його участь призвела до масових протестів проти номінації "Анори" на різних кінофестивалях. У фільмі грає банального гопника вишибалу.

Трейлер фільму "Анора"

"Що було у Вегасі — залишиться у Вегасі": сюжет фільму "Анора"

Під час нестримних пиятик і нарко вечірок Ваня — юний син російського багатія, — знайомиться з емігранткою із Середньої Азії Анорою, яку всі звуть Ені. (Актриса Майкі Медісон (25) — Оскар за головну жіночу роль). Ені, кажучи простою мовою, — повія в очікуванні свого шансу. І шанс прийшов. Вміло обслуговуючи Івана вона завойовує його юне серце. Перший крок до успіху — Ваня пропонує оплатити 2 тижні її часу і бути тільки з ним.

Треба зазначити, що перша половина фільму складається винятково з юнацьких потрахушок, таких самих безглуздих діалогів, наркоти, п'янок.

Коли здається, що більше дивитися на це вже неможливо, Ваня пропонує всій компанії змотатися на добу до Вегаса на приватному рейсі. А в Лас-Вегасі Ванч і Ені заходять у місцеву контору — оформити шлюб. Ось вона — збулася мрія — подумала Ені. Ось він — поворот — подумав глядач.

І справді, з цього моменту "Анора" починає набирати свій детективний, мелодраматичний хід. У сюжет вплітаються "смотрящі" за Іваном від батька олігарха. Дівчину б'ють, тримають у заручниках. Вимагають розірвання шлюбного контракту. Протверезілий Іван тікає з батьківських апартаментів. Охрінілі батьки терміново вилітають у США з Росії.

Щоб не розкривати сюжет остаточно, скажу, що мрія, як і більшість мрій, не збудеться і розіб'ється на кришталеві уламки, соболину шубу і трохи "відхідних" доларів. Бо гроші завжди переможуть.

Юра Борисов? А що Юра Борисов, про якого було стільки хайпу? Він зіграв підручного на побігеньках у наглядача за Ванею. Простіше — бандюка, який і бейсбольною битою може попрацювати, і руки жертві заламати. І саме він у якийсь момент виявляє небагатослівне співчуття до викинутої зі щасливого життя Ені. Повія і гопник — який фінал може бути більш гармонійним у світі невдах? Це й дало їм номінації на "Оскар-2025".