Ведучий "Оскару-2025" висміяв фільм "Анора" (відео)

Стрічка забрала за вечір пʼять статуеток. У ній знялися російські актори.

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Ведучий "Оскару-2025" Конан ОʼБраєн висміяв фільм "Анора", у якому знялися російські актори. Відео з церемонії ділиться український блогер Віталій Гордієнко у Х.

Відомий американський комік Конан ОʼБраєн висловився про стрічку "Анора", яку визнали найкращим фільмом року та дали ще чотири статуетки. Цього року ОʼБраєн уперше став ведучим "Оскару".

Гуморист пожартував над тим, що секрет успіху фільму в тому, що в ньому зображено, як "хтось нарешті протистоїть росіянину".

"Фільм "Анора" має гарний вечір. Вже дві перемоги… Здається, американці раді бачити, як хтось нарешті протистоїть впливовому росіянину", – сказав ОʼБраєн, після чого зал вибухнув оплесками.

Фільм, у якому знялися російські актори, зокрема Юрій Борисов та Марк Ейдельштейн, розповідає про стосунки сина російського олігарха та американської стриптизерки.

"Анора" стала найкращою в категоріях: "Найкращий монтаж", Найкращий фільм", "Найкраща жіноча роль", "Найкраща режисерська робота", "Найкращий сценарій". А Борисов не отримав статуетку в номінації "Найкращий актор другого плану". Перемога в номінації дісталася Кірану Калкіну за фільм "Справжній біль".

Нагадаємо, як Демі Мур відреагувала на поразку на "Оскарі-2025".

Також Фокус детальніше писав про фільм "Анора", який забрав пʼять "Оскарів".