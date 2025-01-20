Лорен Санчес пришла на инаугурацию Трампа в кружевном бюстье (фото)

Невесту одного из богатейших людей планеты неоднократно критиковали за ее стиль, однако она не реагирует на хейт и продлжает выходить в свет не во всегда уместных нарядах.

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55-летняя Лорен Санчес, американская журналистка, писательница и телеведущая, а также невеста основателя Amazon и одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса, появилась на церемонии инаугурации Дональда Трампа в образе, который привлек внимание присутствующих своей откровенностью, пишет Page Six.

Она вошла в Капитолий в белом пушистом пальто, а уже в помещении щеголяла в ярком белом брючном костюме от Alexander McQueen, под которым не было ничего, кроме кружевного белого бюстье, которое виднелось в разрезе жакета.

Санчес дополнила образ бриллиантовыми серьгами пусетами и эффектным 20-каратным помолвочным кольцом.

Фото: Getty

В воскресенье вечером бывшая ведущая новостей блистала в платье Dolce & Gabbana на прединаугурационном ужине при свечах в Национальном строительном музее в Вашингтоне, округ Колумбия.

"Волшебный вечер", – подписала она фотографию платья в Instagram, у которого были блестящий лиф и длинная юбка-русалка.

Санчес демонстрирует свой наряд для ужина присвечах

Ранее Санчес часто поддавалась критике из-за своих хоть и дорогих, но, порой, вульгарных нарядов. Она без ума от кружевного белья, которое при случае демонстрирует, а также платьев с сеточкой и глубоких декольте.

Она никак не реагирует на критику и продолжает наряжаться так, как ей нравится, не обращая внимания на негативные комментарии.

Ранее ходили слухи, что Джефф и Лорен собираются пожениться на Рождество 2024, и миллиардер якобы арендовал в Аспене гостиницы и коттеджи для гостей. Некоторые источники даже говорили, что торжество обойдется в $600 млн. Миллиардер опроверг слухи о бракосочетании и больше к этой теме публично не возвращался.

Напомним, Фокус писал, что на роскошную яхту Джеффа Безоса нагрянули с обыском.