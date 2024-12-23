Джефф Безос опроверг слухи о свадьбе за 600 млн долларов

Миллиардер сделал предложение своей избраннице Лорен Санчес еще в мае 2023 года. Пока они не сыграли свадьбу.

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Американский миллиардер Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес опровергли заявления о том, что они поженятся в Аспене на выходных после Рождества. Об этом основатель Amazon рассказал в своем Х.

Источники накануне сообщили, что 60-летний Джефф и его 55-летняя невеста заказали роскошный суши-ресторан Matsuhisa в горнолыжном городе Колорадо на 26 или 27 декабря, а свадьба вроде бы запланирована на 28 число.

Впрочем, миллиардер раскритиковал заявления о свадьбе как "полностью ложные".

"Все это дело абсолютно ложное — ничего из этого не происходит. Старая поговорка "не верьте всему, что читаете" сегодня еще более правдива, чем когда-либо", — написал Безос.

По его словам, сейчас "ложь может облететь весь мир".

"Поэтому будьте осторожны, люди, и не будьте доверчивыми", — добавил бизнесмен.

Джефф Безос опроверг заявления о свадьбе

Также ходили слухи, что Джефф Безос проведет церемонию на ранчо Данбар Кевина Костнера. Свадьба вроде бы должна была бы обойтись влюбленным в 600 миллионов долларов.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty

Отметим, что основатель Amazon сделал предложение своей возлюбленной еще в мае 2023 года после пяти лет отношений. До этого он долгое время был женат на Маккензи Скотт.

Напомним, Джефф Безос спровоцировал слухи о свадьбе с Лорен Санчес.

Ранее Фокус писал, что Джефф Безос с невестой посетили конференцию для миллиардеров.