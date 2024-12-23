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Стиль життя

Джефф Безос спростував чутки про весілля за 600 млн доларів

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Фото: Instagram laurenwsanchez | Джефф Безос та Лорен Санчес

Мільярдер зробив пропозицію своїй обраниці Лорен Санчес ще у травні 2023 року. Поки вони не зіграли весілля.

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Американський мільярдер Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес спростували заяви про те, що вони одружаться в Аспені на вихідних після Різдва. Про це засновник Amazon розповів у своєму Х.

Джерела напередодні повідомили, що 60-річний Джефф і його 55-річна наречена замовили розкішний суші-ресторан Matsuhisa в гірськолижному місті Колорадо на 26 або 27 грудня, а весілля начебто заплановано на 28 число.

Втім, мільярдер розкритикував заяви про весілля як "повністю неправдиві".

"Уся ця справа абсолютно неправдива — нічого з цього не відбувається. Стара приказка "не вірте всьому, що читаєте" сьогодні ще більш правдива, ніж будь-коли", — написав Безос.

За його словами, наразі "брехня може облетіти весь світ".

"Тому будьте обережні, люди, і не будьте довірливими", — додав бізнесмен.

Джефф Безос спростував заяви про весілля

Також ходили чутки, що Джефф Безос проведе церемонію на ранчо Данбар Кевіна Костнера. Весілля начебто мало б обійтися закоханим у 600 мільйонів доларів.

Джефф Безос та Лорен Санчес Fullscreen
Джефф Безос та Лорен Санчес
Фото: Getty

Зазначимо, що засновник Amazon зробив пропозицію своїй коханій ще у травні 2023 після пʼяти років стосунків. До цього він тривалий час був одружений з Маккензі Скотт.

Нагадаємо, Джефф Безос спровокував чутки про весілля з Лорен Санчес.

Раніше Фокус писав, що Джефф Безос з нареченою відвідали конференцію для мільярдерів.