На роскошную яхту Джеффа Безоса нагрянули с обыском (фото)

Папарацци запечатлели, как одна из женщин в форме разговаривала с Лорен Санчес. Невеста Джеффа Безоса не выглядела расстроенной или встревоженной.

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На яхту Koru миллиардера Джеффа Безоса, которая обошлась ему в $500 миллионов, нагрянули сотрудники таможенной службы, когда судно находились в Сен-Бартелеми. Соответствующие фото опубликовал ресурс Daily Mail.

На снимках минимум двое мужчин и две женщины, которые, по словам инсайдеров более трех часов осматривали 127-метровую парусную яхту основателя Amazon, бродя по палубе и разговаривая с пассажирами, включая невесту Безоса Лорен Санчес.

На одном из фото Лорен, одетая в бикини, разговаривает с женщиной в униформе. Сзади к ее форме прикреплена рация. Она показывает пальцем куда-то вверх, разговаривая с Лорен.

Источники говояр, что осмотр был "рутинным". Неизвестно, с какой целью проводился обыск или что искали должностные лица.

До того как на борт поднялись правоохранители, Санчес загорала на борту с друзьями и, в том числе, с бывшим мужем, звездой НФЛ Тони Гонсалесом.

На прошлой неделе Безос и Санчес должны были связать себя узами брака на горнолыжном курорте Аспен. И хотя Джефф опроверг информацию об их свадьбе, организаторы роскошных мероприятий поделились со СМИ подробностями. В частности, говорилось, что Безос проведет церемонию на ранчо Кевина Костнера Данбар, а стоимость мероприятия оценивали в $600 миллионов.

Источник, знакомый с планированием свадьбы, заявил, что гости должны были прибыть в лучшие отели Аспена, пятизвездочный St Regis, после Рождества. Безос также забронировал для приглашенных частные особняки. Торжество должно было занять весь праздничный уикенд.

Ранее Фокус писал, что невеста Джеффа Безоса вышла в свет в костюме с очень откровенным декольте.