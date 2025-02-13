Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались после скандального "Грэмми"

Пара планирует развод после появления Бьянки без одежды на "Грэмми" и антисемитских постов Канье в Х.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори находятся на грани развода всего через 11 дней после ее обнаженного появления на красной дорожке "Грэмми". Инсайдеры сообщают, что пара уже договорилась о том, что Бьянка получит пять миллионов долларов отступных. И утверждают, что Цензори и Уэст все-таки заключили официальный брак в декабре 2022 года. Об этом пишет Daily Mail.

Бьянка Цензори и Канье Уэст на "Грэмми"

Источник, близкий к 47-летнему рэперу, подтвердил, что пара уже рассталась и что они ожидают подачи юридического заявления о расторжении брака в ближайшие дни.

30-летняя Бьянка Цензори сейчас находится в своем доме стоимостью 35 миллионов долларов в Беверли-Парк-Норт, Лос-Анджелес. А где находится Канье Уэст – неизвестно. Некоторые инсайдеры полагают, что в ближайшие дни он может вернуться в Токио, Япония, где он провел большую часть прошлого года, проживая в отеле.

Ранее сообщалось, что Бьянка была недовольна, когда на церемонии "Грэмми" Канье Уэст велел ей сбросить шубу на красной дорожке и "устроить сцену", но она подчинилась.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на "Грэмми" Фото: Getty Images

Друзья Уэста настаивали, что этот трюк был его представлением об "искусстве".

На следующий день он написал в X: "Первая красная дорожка моей жены открыла для меня совершенно новый мир. Я продолжаю смотреть на эту фотографию так же, как смотрел с восхищением в тот вечер. Я думаю: "Ух ты, как мне повезло, что у меня такая умная, талантливая, смелая и горячая жена".

Но после 2 февраля, когда состоялась церемония "Грэмми", Уэст разразился антисемитской тирадой в Twitter (теперь Х), заявив, что он нацист и любит Гитлера.

Он также занял рекламное место на Супербоуле 2025 для своей линии одежды, которая была сокращена до одного предмета — футболки за 20 долларов с нацистской свастикой. Сайт был закрыт Shopify в течение 24 часов.

Его также забанили на X, бывшем Twitter, но он вернулся на сайт в четверг, удалив большую часть своих оскорбительных комментариев. Он сказал, что его тирады были "социальным экспериментом".

Его действия вызвали возмущение в Голливуде: среди тех, кто публично его осудил, были австралийская актриса Айла Фишер и звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер.

В интервью в начале этого месяца. Уэст сказал, что ему "неправильно поставили диагноз" биполярного расстройства, и вместо этого он был аутистом. Он добавил, что считает себя бывшим императором Японии.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Канье Уэст уже потерял 25 миллионов долларов после своей выходки на "Грэмми". А Бьянка Цензори была слишком травмирована, чтобы поддерживать его.