Канье Уэст остался без сайта после скандала с футболкой

Отмена Канье Уэста, который оскандалился женоненавистническими, расистскими и антисемитскими высказываниями в соцсетях, продолжается.

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Сайт американского рэпера и бизнесмена Канье Уэста закрыт после того, как музыкант выставил на продажу футболку со свастикой, пишет Variety. Незадолго до этого он потратил $8 млн на его рекламу на Супербоуле, записав странный ролик из стоматологической клиники.

Вместо доступа к сайту посетители теперь видят сообщение, что магазин недоступен. Платформа заблокирована ее хозяевами Shopify.

"Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы. Этот продавец не придерживался подлинных торговых практик и нарушил наши условия, поэтому мы удалили его с Shopify", – гласит заявление.

После того как Уэст, ранее заявлявший, что он нацист и любит Гитлера, решил продавать футболку со свастикой, ADL (международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, основанная для борьбы с антисемитизмом) отреагировала на "мерзкий антисемитизм" Уэста.

"Как будто нам нужны были дополнительные доказательства антисемитизма Канье, он решил выставить на продажу на своем сайте один-единственный товар – футболку со свастикой. Свастика – это символ, принятый Гитлером в качестве основной эмблемы нацистов. Он воодушевлял его последователей в 20 веке и продолжает угрожать и внушать страх тем, кто подвергался антисемитизму и превосходству белой расы. Если этого недостаточно, футболка на сайте Канье обозначена как "HH-01", что является кодовым обозначением "Хайль Гитлер". Канье непрерывно писал в Twitter отвратительные антисемитские посты с прошлой недели. Нет оправдания такому поведению. Хуже того, Канье рекламировал свой сайт во время Суперкубка, расширяя его за пределы своей и без того огромной аудитории в социальных сетях", – подчеркнули представители организации.

Они также призвали своих сторонников подписать петицию, призывающую Fox Sports извиниться за рекламу рэпера, заявив:

"На Суперкубке ненависть заняла первые ряды. Канье Уэст продвигал рекламу со ссылкой на футболки со свастикой, транслируя ее миллионам людей в прямом эфире. Несколько дней назад его опасные тирады на X восхваляли Гитлера, называли себя нацистом и распространяли антисемитскую желчь. В 2022 году ADL выявила 30 случаев преследования, нападения и вандализма, связанных с онлайн-выпадами Канье. Мы отказываемся позволить ненависти победить".

Сам Канье писал в соцсетях, что много лет хотел создать такую футболку, и что она – его "величайшее произведение искусства на данный момент".

За несколько часов изображение собрало 34 000 "лайков" на его аккаунте X.

В итоге страница Канье в соцсетях была удалена, что позже подтвердил и владелец ресурса Илон Маск.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст поддержал Шона Комбса, обвиняемого в торговле людьми, рэкете и сексуальном насилии.