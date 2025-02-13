Каньє Вест і Б'янка Цензорі розлучилися після скандального "Греммі"

Пара планує розлучення після появи Б'янки без одягу на "Греммі" та антисемітських постів Каньє в Х.

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Каньє Вест і Б'янка Цензорі перебувають на межі розлучення всього через 11 днів після її оголеної появи на червоній доріжці "Греммі". Інсайдери повідомляють, що пара вже домовилася про те, що Бьянка отримає п'ять мільйонів доларів відступних. І стверджують, що Цензорі та Вест усе-таки уклали офіційний шлюб у грудні 2022 року. Про це пише Daily Mail.

Б'янка Цензорі та Каньє Вест на "Греммі"

Джерело, близьке до 47-річного репера, підтвердило, що пара вже розлучилася і що вони очікують подання юридичної заяви про розірвання шлюбу найближчими днями.

30-річна Б'янка Цензорі зараз перебуває у своєму будинку вартістю 35 мільйонів доларів у Беверлі-Парк-Норт, Лос-Анджелес. А де перебуває Каньє Вест — невідомо. Деякі інсайдери вважають, що найближчими днями він може повернутися в Токіо, Японія, де він провів більшу частину минулого року, проживаючи в готелі.

Раніше повідомлялося, що Б'янка була незадоволена, коли на церемонії "Греммі" Каньє Вест велів їй скинути шубу на червоній доріжці і "влаштувати сцену", але вона підкорилася.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі на "Греммі" Фото: Getty Images

Друзі Веста наполягали, що цей трюк був його уявленням про "мистецтво".

Наступного дня він написав у X: "Перша червона доріжка моєї дружини відкрила для мене абсолютно новий світ. Я продовжую дивитися на цю фотографію так само, як дивився із захопленням того вечора. Я думаю: "Ух ти, як мені пощастило, що в мене така розумна, талановита, смілива і гаряча дружина".

Але після 2 лютого, коли відбулася церемонія "Греммі", Вест вибухнув антисемітською тирадою у Twitter (тепер Х), заявивши, що він нацист і любить Гітлера.

Він також зайняв рекламне місце на Супербоулі 2025 для своєї лінії одягу, яку було скорочено до одного предмета — футболки за 20 доларів із нацистською свастикою. Сайт було закрито Shopify протягом 24 годин.

Його також забанили на X, колишньому Twitter, але він повернувся на сайт у четвер, видаливши більшу частину своїх образливих коментарів. Він сказав, що його тиради були "соціальним експериментом".

Його дії викликали обурення в Голлівуді: серед тих, хто публічно його засудив, були австралійська акторка Айла Фішер і зірка серіалу "Друзі" Девід Швіммер.

В інтерв'ю на початку цього місяця. Вест сказав, що йому "неправильно поставили діагноз" біполярного розладу, і замість цього він був аутистом. Він додав, що вважає себе колишнім імператором Японії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Каньє Вест уже втратив 25 мільйонів доларів після своєї витівки на "Греммі". А Бьянка Цензорі була занадто травмована, щоб підтримувати його.