Запрещено носить безвкусную одежду: авиакомпания ввела новый дресс-код для пассажиров

Лоукостер Spirit Airlines обновил правила перевозки пассажиров. Теперь 60-страничный договор включает и нормы одежды, которые должен соблюдать путешественник на борту.

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Американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines переработала условия перевозки, включив в себя обновление формы одежды для пассажиров. Об этом сообщает Mail Online.

Согласно новым правилам, теперь гостю не разрешается подниматься на борт самолета, если он без обуви или одет ненадлежащим образом. К неподходящей одежде для путешествий относятся: прозрачная одежда, а также открывающая грудь, ягодицы или другие интимные части тела, и одежда с непристойным принтом. Кроме того, под запретом оказались и вызывающие татуировки.

Новые правила, как отмечается, были приняты после многочисленных инцидентов с пассажирами, одетыми "неподобающим образом".

К примеру, пассажира Джона Гарсию-младшего выгнали с рейса Spirit за толстовку с надписью "FVCK HATE WORLD TOUR". Сначала стюардесса велела ему снять кофту из-за "непристойной лексики", что пассажир делать отказался. В итоге команда воздушного судна поставила ему ультиматум: или мужчина "раздевается", или его будут вынуждены снять с рейса. В конце концов он сошел с самолета и пересел на другой, конкурирующей авиакомпании. На этом рейсе пассажир весь полет носил провокационную толстовку без каких-либо проблем.

Перед этим Тару Кехиди и Терезу Араужо выгнали с рейса Spirit за ношение укороченных топов. Они сели в самолет в брюках и свитерах, но сняли их, так как в салоне было жарко. Стюард велел им прикрыться и когда они попросили мужчину объяснить, какое правило они нарушили, их попросту выгнали из самолета без возврата денег.

Авиакомпания Spirit Airlines прокомментировала, что технически все пассажиры уведомляются о том, что им следует быть одетыми определенным образом для посадки на рейс, когда они подписывают 60-страничный договор перевозки.

Напомним, заядлая путешественница была приятно удивлена, когда к ней в самолете подошел незнакомец и попросил поменяться местами. Как выяснилось, согласие стало одним из самых удачных решений в ее жизни.

Также Фокус писал, что Кэссиди Бонд перед рейсом из Бали в Австралию приняла таблетку успокоительного и когда проснулась и не обнаружила в самолете других пассажиров. А вокруг нее суетились стюардессы с испуганными глазами.