Заборонено носити одяг з ознаками несмаку: авіакомпанія ввела новий дрес-код для пасажирів

Лоукостер Spirit Airlines оновив правила перевезення пасажирів. Тепер 60-сторінковий договір включає і норми одягу, яких має дотримуватися мандрівник на борту.

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Американська бюджетна авіакомпанія Spirit Airlines переробила умови перевезення, включивши в себе оновлення форми одягу для пасажирів. Про це повідомляє Mail Online.

Згідно з новими правилами, тепер гостю не дозволяється підніматися на борт літака, якщо він без взуття або одягнений неналежним чином. До невідповідного одягу для подорожей відносяться: прозорий одяг, а також той, що відкриває груди, сідниці або інші інтимні частини тіла, і одяг з непристойним принтом. Крім того, під забороною опинилися і зухвалі татуювання.

Нові правила, як зазначається, було ухвалено після численних інцидентів із пасажирами, одягненими "неналежним чином".

Наприклад, пасажира Джона Гарсію-молодшого вигнали з рейсу Spirit за толстовку з написом "FVCK HATE WORLD TOUR". Спочатку стюардеса веліла йому зняти кофту через "непристойну лексику", що пасажир робити відмовився. Зрештою команда повітряного судна поставила йому ультиматум: або чоловік "роздягається", або його будуть змушені зняти з рейсу. Він зійшов з літака і пересів на інший, конкуруючої авіакомпанії. На цьому рейсі пасажир увесь політ носив провокаційну толстовку без жодних проблем.

Перед цим Тару Кехіді і Терезу Араужо вигнали з рейсу Spirit за носіння укорочених топів. Вони сіли в літак у штанах і светрах, але зняли їх, оскільки в салоні було спекотно. Стюард велів їм прикритися і коли вони попросили чоловіка пояснити, яке правило вони порушили, їх просто вигнали з літака без повернення грошей.

Авіакомпанія Spirit Airlines прокоментувала, що технічно всіх пасажирів повідомляють про те, що їм слід бути одягненими певним чином для посадки на рейс, коли вони підписують 60-сторінковий договір перевезення.

Нагадаємо, завзята мандрівниця була приємно здивована, коли до неї в літаку підійшов незнайомець і попросив помінятися місцями. Як з'ясувалося, згода стала одним із найвдаліших рішень у її житті.

Також Фокус писав, що Кессіді Бонд перед рейсом з Балі до Австралії прийняла таблетку заспокійливого, а коли прокинулася, то не виявила в літаку інших пасажирів. А навколо неї метушилися стюардеси з переляканими очима.