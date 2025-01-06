Мужчина попросил девушку в самолете поменяться местами: это одно из лучших решений в ее жизни
В своем вирусном ролике путешественница показывает себя в салоне авиалайнера, демонстрируя большое пространство для ног и бесплатный напиток. Она призналась, что никогда раньше так не летала.
Ярая путешественница, которую зовут Лайна, была приятно удивлена, когда к ней в самолете подошел незнакомец и спросил, можно ли поменяться местами, чтобы сидеть рядом с любимым. Вежливая девушка с радостью согласилась. Как выяснилось, это было одно из самых удачных решений в ее жизни.
Лайна рассказала, что после регистрации на рейс, следовавший в Сан-Франциско (США), к ней подошел другой пассажир и сказал, что хотел бы поменяться местами, чтобы сидеть рядом с партнершей.
"Предложил мне свое место в бизнес-классе", — вспоминает о том случае девушка из Канады, которая купила обычное место в экономклассе.
В своем вирусном ролике Лайна показывает себя в первом классе, демонстрируя большое пространство для ног и бесплатный напиток. Она призналась, что никогда раньше так не летала.
Мнения зрителей
Это видео собрало более 4,4 миллиона просмотров и 1000 комментариев с момента публикации 27 декабря. В описании указано: "Путешествие в Сан-Франциско началось прекрасно".
- "Все выиграли — вы и тот человек";
- "Вот так вежливо поменялись местами. Я уверена, что та девушка выйдет за него замуж";
- "Мы с моим парнем только что сделали так же! Была так счастлива, что смогла кому-то принести радость!";
- "Молодцы, что позволили им побыть вместе";
- "Это замечательная история. Когда вы просите поменяться местами, улучшая для другого пассажира условия, а не наоборот".
Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирка, которая отказалась от предложения уступить свое место в самолете на переполненном рейсе, стала звездой социальных сетей.
Кроме того, пассажирка спровоцировала жаркие споры в сети, когда во время 7-часового путешествия отказалась уступить пенсионерке свое место в вагоне поезда. Женщина сказала, что ей было неприятно попасть в такую ситуацию, но она искренне не понимает, почему должна испытывать дискомфорт из-за чьей-то недальновидности.