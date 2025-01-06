Мужчина попросил девушку в самолете поменяться местами: это одно из лучших решений в ее жизни

В своем вирусном ролике путешественница показывает себя в салоне авиалайнера, демонстрируя большое пространство для ног и бесплатный напиток. Она призналась, что никогда раньше так не летала.

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Ярая путешественница, которую зовут Лайна, была приятно удивлена, когда к ней в самолете подошел незнакомец и спросил, можно ли поменяться местами, чтобы сидеть рядом с любимым. Вежливая девушка с радостью согласилась. Как выяснилось, это было одно из самых удачных решений в ее жизни.

Лайна рассказала, что после регистрации на рейс, следовавший в Сан-Франциско (США), к ней подошел другой пассажир и сказал, что хотел бы поменяться местами, чтобы сидеть рядом с партнершей.

"Предложил мне свое место в бизнес-классе", — вспоминает о том случае девушка из Канады, которая купила обычное место в экономклассе.

В своем вирусном ролике Лайна показывает себя в первом классе, демонстрируя большое пространство для ног и бесплатный напиток. Она призналась, что никогда раньше так не летала.

Мнения зрителей

Это видео собрало более 4,4 миллиона просмотров и 1000 комментариев с момента публикации 27 декабря. В описании указано: "Путешествие в Сан-Франциско началось прекрасно".

"Все выиграли — вы и тот человек";

"Вот так вежливо поменялись местами. Я уверена, что та девушка выйдет за него замуж";

"Мы с моим парнем только что сделали так же! Была так счастлива, что смогла кому-то принести радость!";

"Молодцы, что позволили им побыть вместе";

"Это замечательная история. Когда вы просите поменяться местами, улучшая для другого пассажира условия, а не наоборот".

Девушка перешла в первый класс Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирка, которая отказалась от предложения уступить свое место в самолете на переполненном рейсе, стала звездой социальных сетей.

Кроме того, пассажирка спровоцировала жаркие споры в сети, когда во время 7-часового путешествия отказалась уступить пенсионерке свое место в вагоне поезда. Женщина сказала, что ей было неприятно попасть в такую ситуацию, но она искренне не понимает, почему должна испытывать дискомфорт из-за чьей-то недальновидности.