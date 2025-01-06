Чоловік попросив дівчину в літаку помінятися місцями: це одне з найкращих рішень у її житті

У своєму вірусному ролику мандрівниця показує себе в салоні авіалайнера, демонструючи великий простір для ніг та безплатний напій. Вона зізналась, що ніколи раніше так не літала.

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Затята мандрівниця, яку звуть Лайна, була приємно здивованою, коли до неї у літаку підійшов незнайомець й запитав, чи можна помінятися місцями, щоб сидіти поруч з коханою. Ввічлива дівчина з радістю погодилась. Як з’ясувалось, це було одне з найвдаліших рішень у її житті.

Лайна розповіла, що після реєстрації на рейс, що прямував у Сан-Франциско (США), до неї підійшов інший пасажир й сказав, що хотів би помінятися місцями, аби сидіти поряд з партнеркою.

"Запропонував мені своє місце у бізнес-класі", — згадує про той випадок дівчина з Канади, яка купила звичайне місце в економкласі.

У своєму вірусному ролику Лайна показує себе в першому класі, демонструючи великий простір для ніг та безплатний напій. Вона зізналась, що ніколи раніше так не літала.

Думки глядачів

Це відео зібрало понад 4,4 мільйона переглядів та 1000 коментарів з моменту публікації 27 грудня. В описі вказано: "Подорож до Сан-Франциско розпочалася чудово".

"Всі виграли — ви й той чоловік";

"Ось так ввічливо помінялися місцями. Я впевнена, що та дівчина вийде за нього заміж";

"Ми з моїм хлопцем щойно зробили так само! Була така щаслива, що змогла комусь принести радість!";

"Молодці, що дозволили їм побути разом";

"Це чудова історія. Коли ви просите помінятися місцями, покращуючи для іншого пасажира умови, а не навпаки".

Дівчина пересіла у перший клас Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажирка, яка відмовилася від пропозиції поступитися своїм місцем у літаку на переповненому рейсі, стала зіркою соціальних мереж.

Крім того, пасажирка спровокувала палкі суперечки в мережі, коли під час 7-годинної подорожі відмовилась поступитися пенсіонерці своїм місцем у вагоні поїзда. Жінка сказала, що їй було неприємно потрапити у таку ситуацію, але вона щиро не розуміє, чому повинна відчувати дискомфорт через чиюсь недалекоглядність.