Створено ШІ: селебріті "послали" Каньє Веста після його антисемітських висловлювань

Однак не всі виявилися раді використанню своїх ШІ-двійників. Скарлетт Йоганссон, чия цифрова копія з'явилася в ролику, заявила, що стала жертвою штучного інтелекту.

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Вийшов ролик, у якому голлівудські зірки єврейського походження "посилають" Йе (він же Каньє Вест) через його антисемітські пости та футболки зі свастикою. Відео створив за допомогою ШІ ізраїльський блогер Орі Беджерано. І акторка Скарлетт Йоганссон, яка з'явилася в ролику, вже заявила, що стала жертвою. Про це пише Daily Mail.

Ролик у якому селебріті протестують проти Каньє Веста

11 лютого в інтернеті з'явився ролик з американськими зірками кіно і людьми з IT-індустрії, одягненими в майки з написом "Каньє" і піднятим середнім пальцем. Ніхто з героїв ролика в ньому не знімався. Його створив за допомогою штучного інтелекту блогер Орі Беджерано з Ізраїлю, який спеціалізується на подібних відео.

Він заявив, що виклав ролик, адресований Каньє Весту, тому що репер "знову перейшов усі можливі червоні лінії".

"Пора найжорсткішим чином реагувати на таких антисемітів і дати їм відсіч", — закликав Орі.

Поки що на ролик зі своєю цифровою копією відреагувала тільки Скарлетт Йоганссон.

Вона заявила, що "нетерпима до антисемітизму або розпалювання ненависті будь-якого роду", але використання її вигляду ШІ їй теж не до душі.

"Але я також твердо вірю, що потенціал розпалювання ненависті, помножений на ШІ, являє собою набагато більшу загрозу, ніж будь-яка людина, яка бере на себе відповідальність за це. На жаль, я стала публічною жертвою ШІ, але правда в тому, що загроза ШІ зачіпає кожного з нас. Насувається хвиля в 1000 футів щодо ШІ, на яку кілька прогресивних країн, не включно зі США, відреагували відповідально", — зазначила актриса.

Нагадаємо, Каньє Вест, який називає себе Йе, вибухнув десятками антисемітських і не тільки постів, у яких заявляв також, що у нього є влада над його дружиною Б'янкою Цензорі, яка з'явилася на церемонії "Греммі" без одягу.

Потім Йе показав під час Супербоула рекламний ролик із закликом заходити на сайт його бренду Yeezy, де продавалася лише футболка зі свастикою за 20 доларів. Решту товарів із сайту було видалено.

У підсумку і сайт Каньє Веста, і його акаунт у соцмережі Х було видалено. Ілон Маск, який володіє платформою X (раніше Twitter) підтвердив, що громадськість "більше не побачить" акаунт репера Каньє Веста. При цьому незадовго до видалення сторінки Вест встиг подякувати Маску за те, що той "дав йому висловитися".