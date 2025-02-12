Создано ИИ: селебрити "послали" Канье Уэста после его антисемитских высказываний

Однако не все оказались рады, использованию своих ИИ-двойников. Скарлетт Йоханссон, чья цифровая копия появилась в ролике, заявила, что стала жертвой искусственного интеллекта.

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Вышел ролик, в котором голливудские звезды еврейского происхождения "посылают" Йе (он же Канье Уэст) из-за его антисемитских постов и футболки со свастикой. Видео создал с помощью ИИ израильский блогер Ори Беджерано. И актриса Скарлетт Йоханссон, котрая появилась в ролике, уже заявила, что стала жертвой. Об этом пишет Daily Mail.

Ролик в котором селебрити протестуют против Канье Уэста

11 февраля в интернете появился ролик с американскими звездами кино и людьми из IT-индустрии, одетыми в майки с надписью "Канье" и поднятым средним пальцем. Никто из героев ролика в нем не снимался. Его создал с помощью искусственного интеллекта блогер Ори Беджерано из Израиля, который специализируется на подобных видео.

Он заявил, что выложил ролик, адресованный Канье Уэсту, потому что рэпер "снова перешел все возможные красные линии".

"Пора самым жестким образом реагировать на таких антисемитов и дать им отпор", — призвал Ори.

Пока на ролик со своей цифровой копией отреагировала только Скарлетт Йоханссон.

Она заявила, что "нетерпима к антисемитизму или разжиганию ненависти любого рода", но использование ее облика ИИ ей тоже не по душе.

"Но я также твердо верю, что потенциал разжигания ненависти, умноженный на ИИ, представляет собой гораздо большую угрозу, чем любой человек, который берет на себя ответственность за это. К сожалению, я стала публичной жертвой ИИ, но правда в том, что угроза ИИ затрагивает каждого из нас. Надвигается волна в 1000 футов в отношении ИИ, на которую несколько прогрессивных стран, не включая США, отреагировали ответственным образом", — отметила актриса.

Напомним, Канье Уэст, который называет себя Йе, разразился десятками антисемитских и не только постов, в которых заявлял также, что у него есть власть над его женой Бьянкой Цензори, которая появилась на церемонии "Грэмми" без одежды.

Потом Йе показал во время Супербоула рекламный ролик с призывом заходить на сайт его бренда Yeezy, где продавалась лишь футболка со свастикой за 20 долларов. Остальные товары с сайта были удалены.

В итоге и сайт Канье Уэста и его аккаунт в соцсети Х был удален. Илон Маск, владеющий платформой X (ранее Twitter) подтвердил, что общественность "больше не увидит" аккаунт рэпера Канье Уэста. При этом незадолго до удаления страницы Уэст успел поблагодарить Маска за то, что тот "дал ему высказаться".