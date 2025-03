Канье Уэст снова попал в скандал из-за треков с участием дочери Норт и P. Diddy: детали

В одном из треков Уэст использовал разговор с Шоном "P. Diddy" Комбсом, где благодарит его и называет "братом". Во втором исполнитель поет об интересе к Гитлеру и "Майн Кампф", а также отвечает на обвинения в антисемитизме в грубой форме.

Скандально известный исполнитель Канье Уэст выпустил два трека — "Lonely Roads Still Go to Sunshine" и "World War III", в которых приняли участие его 11-летняя дочь Норт и подозреваемый в сексуальном насилии над людьми музыкальный продюсер Шон "P. Diddy" Комбс. Об этом сообщает издание "People".

В первом треке "Lonely Roads Still Go to Sunshine" ("Одинокие дороги все еще ведут к рассвету") исполнитель использовал запись разговора, в котором вероятно Уэст общается с Комбсом. Голос, похожий на продюсера, благодарит Канье, что тот заботится о его детях. В ответ голос, похожий на Уэста, говорит, что любит его как брата, и благодарит за то, что тот "воспитал меня, и даже тогда, когда его не знал".

Далее среди строк трека можно услышать, как дочь Норт читает рэп, в котором есть следующая реплика: "Когда ты видишь, как я сияю, тогда ты видишь свет."

В своем втором треке на X под названием "Третья мировая война" (WORLD WAR 3), речь идет о девушке, которая хочет запрыгнуть на Канье. Затем музыкант поет о чтении "Майн Кампфа" Адольфа Гитлера перед сном, а также на обвинения в антисемитизме и сравнение с нацистским лидером, Уэст отвечает нецензурной фразой: "Потому что я — й****ый ни***р!".

После выпуска новых песен он выложил ссылку на речь Адольфа Гитлера на YouTube и заявил, что новой обложкой его альбома станет красная свастика на черном фоне.

Позже таблоид TMZ сообщил, что Уэст сначала поделился, но впоследствии удалил скриншоты переписки с матерью Норт, Ким Кардашьян. В своих сообщениях Кардашьян написала Уэсту, что зарегистрировала торговую марку с именем их старшей дочери, пытаясь помешать выпуску песни.

В ответ на претензии Ким, исполнитель говорит, что никогда больше "не буду с тобой разговаривать" и добавил, что лучше Кардашьян изменить свое мнение относительно торговой марки, зарегистрированной на их общую дочь Норт.

"Измени это или я начну войну. И ни один из нас не оправится от этого публичного скандала. Тебе придется меня убить", — написал бывшей жене Канье Уэст.

Ранее стало известно, что селебрити "послали" Канье Уэста после его антисемитских высказываний. Однако не все оказались рады использованию своих ИИ-двойников. Скарлетт Йоханссон, чья цифровая копия появилась в ролике, заявила, что стала жертвой искусственного интеллекта.

Впоследствии сообщалось, что Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом. Пара была замужем с 2014 по 2022 годы. От их союза подрастают четверо детей, а рэпер уже разводится со второй женой.