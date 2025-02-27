Еда влияет на "диалект" самых крупных животных на Земле: о чем они пытаются рассказать

Исследователи обнаружили, что песни усатых китов отличаются в зависимости от того, что у них в меню.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для крупнейших животных на планете — китов. Ученые десятилетиями пытаются разгадать секрет того, как животным удается петь под водой и о чем на самом деле песни этих животных. Теперь ученые заметили нечто любопытное, песни усатых китов зависят от того, чем они питаются, пишет Popular Science.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что для горбатых китов в Тихом океане песни могут быть надежным индикатором типа пищи, плавающей поблизости. Ученые 6 лет слушали песни китов и обнаружили изменения в их мелодиях в зависимости от видов, которые были доступны для питания.

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Наблюдения за крупнейшим морским видом — непростая задача. По данным исследователей, некоторые горбатые киты в северной части Тихого океана мигрируют примерно на 5 000 километров от Аляски, чтобы кормиться, а затем следуют на Гавайи, чтобы размножаться. Исследования также показывают, что некоторые особи способны совершить эту прогулку всего за 28 дней. Любопытно, что в зависимости от вида, песни китов также могут распространяться на тысячи километров.

Результаты исследования указывают на то, что песни синих китов и финвалов росли в основном в те годы, когда в океане было больше криля. Рост песен горбатых китов также согласуется с их способностью переключаться между доминирующими видами добычи. Образцы биопсии кожи подтвердили, что в рационе китов произошли изменения.

Авторы исследования признают, что есть и другие факторы, которые могли повлиять на песни китов. Например, песни, которые другие киты исполняли поблизости. Однако изменения в условиях добычи пищи были наиболее постоянным фактором в этом исследовании.

В ходе исследования для наблюдений за китами ученые использовали подводные микрофоны, известные как гидрофоны. Ученые также отслеживали песни финвалов, а также синих и горбатых китов — команда следила за стаями, перемещающимися у западного побережья США в течение 6 лет. Теперь ученые полагают, что в будущем данные о песнях китов можно использовать для понимания здоровья экосистемы в целом.

Результаты исследований показывают различия в том, как часто киты издавали звуки за 6 лет наблюдений. Например, песни горбатых китов постоянно увеличивались и были обнаружены в 34% дней в начале исследования. В конечном итоге они выросли до 76% дней спустя шесть лет. Изменения в условиях добычи пищи были наиболее постоянным фактором в этом исследовании.

Теперь ученые считают, что сезонные и годовые изменения в количестве песен китов могут отражать изменения в пищевой цепи. Лучшее понимание связи между использованием обнаружения песен китов и доступностью криля, анчоуса и других рыб может помочь исследователям лучше интерпретировать данные гидрофона,

Ранее Фокус писал о том, как китам удается петь песни под водой: ученые раскрыли эту тайну.