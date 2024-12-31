Как китам удается петь песни под водой: ученые раскрыли эту тайну (видео)

Киты известны своими музыкальными талантами и теперь мы знаем, как им это удается.

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Когда наземные предки китов перебрались жить в океан около 50 миллионов лет назад, им удалось выработать различные методы, чтобы приспособиться к новой водной жизни. Теперь киты известны своими музыкальными талантами, но как им удается петь песни под водой? Ученым удалось выяснить это, пишет Science Focus.

В процессе эволюции у морских гигантов развились ноздри на макушке головы, что облегчило дыхание на поверхности воды, а конечности в конце концов трансформировались в ласты и плавники для плавания. Ученые давно выяснили, что горбатые и другие усатые киты поют песни под водой, но до недавнего времени то, как именно они издают эти звуки, оставалось загадкой.

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Основная проблема изучения музыкальных способностей китов заключается в том, что океан покрывает более половины поверхности планеты, а потому животных сложно обнаружить в толще воды. И все же в 2024 году новаторское исследование ученых позволило изучить голосовые аппараты трех усатых китов:

горбатого кита;

сейвала;

малого полосатика.

Отметим, что все киты были выброшены мертвыми на берег, однако их тела хорошо сохранились, что позволило ученым изучить строение их гортани.

Гортань усатых китов — уникальный орган, состоящий из длинных цилиндров, соединенных в жесткую U-образную форму, которая давит на жировую подушку. В ходе исследования ученые вдували воздух в гортань китов и обнаружили, что тот процесс заставляет подушку вибрировать и генерировать низкочастотные звуки.

Теперь ученые считают, что киты перерабатывают воздух через свою гортань — простыми словами, они способны издавать звуки, не задыхаясь под толщей воды и не выдыхая столь необходимый воздух. В ходе исследования ученым также удалось построить трехмерную компьютерную модель гортани кита и смоделировать, как именно эти звуки контролируются мышцами.

Результаты исследования также показали, что песни усатых китов по частоте совпадают с шумами, производимыми корабельными китами. Увы, строение гортани не позволяет китам регулировать высоту голоса, чтобы избежать столкновения с подводными звуками, издаваемыми судами. Это затрудняет животным возможность слышать друг друга на больших расстояниях в условиях более шумного океана из-за присутствия человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые изучают океаническое дно с помощью песен китов.