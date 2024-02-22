Разгадана загадка китовой песни: как морским гигантам удается петь под водой (видео)

Исследователи смогли разгадать механизм с помощью которого одни из самых больших и удивительных животных на Земле поют свои песни.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты и является домом для множества животных, в том числе одних из самых крупных животных на Земле — китов. Столетиями люди очаровывались ими, охотились на них, пытались разгадать секреты их долголетия, и даже предприняли попытку поговорить с китами на их языке, пишет BBC.

По словам автора нового исследования, профессора Коэна Элементса из Университета Южной Дании, в своей новой работе они с коллегами сосредоточились на изучении сложных и запоминающихся песен китов. Авторы исследования отмечают, что сегодня киты являются одними из самых загадочных животных, когда-либо живших на Земле: они чрезвычайно умны и общительны, а также являются одними из самых крупных и долгоживущих животных планеты.

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В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении усатых китов, которые представляют собой группу из 14 видов, включающую в себя:

синего кита;

горбатого кита;

южного кита;

малого полосатика;

серого кита.

У всех этих видов отсутствуют зубы — вместо этого они используют специальные пластины так называемого уса, с помощью которых отсеивают из огромных глотков воды крохотных существ. За десятки лет исследований ученые открыли многие тайны китов, однако загадкой все еще оставалось то, как именно им удается создавать сложные и часто захватывающие песни. По словам профессора Элеманса, им наконец-то удалось это понять.

В ходе исследования ученые провели ряд экспериментов с использованием гортани, или "голосовых ящиков", которые были предварительно извлечены из тел трех китов, выброшенных на берег — полосатика, горбатого кита и сейвала. В ходе экспериментов ученые продували воздух через массивные конструкции китов и записывали воспроизведенный звук.

У людей голоса возникают в результате вибраций, когда воздух проходит через структуры, известные как голосовые связки. Однако у усатых китов все обстоит не так: морские гиганты имеют большую U-образную структуру с жировой подушкой в ​​верхней части гортани. Именно эта голосовая анатомия, как полагают ученые, и позволяет им петь свои песни, перерабатывая воздух и предотвращая вдыхание воды.

На следующем этапе работы ученые создали компьютерные модели песен китов и обнаружили, что все они ограничены узкой частотой, перекрывающейся с шумом, производимым судами. По словам Элеманса, шум, который люди производят в океане негативно влияет на жизнь морских гигантов, так как песни китов буквально необходимы им, чтобы выжить. Фактически пение китов является единственным способом найти себе партнера в огромных просторах океана — увы, морские гиганты не могут просто выбрать пение на другой частоте, чтобы отделить свои сигналы от шума, который мы создаем в океане.

По словам доктора Кейт Стаффорд из Университета штата Орегон, которая не принимала участие в исследовании, эта работа стала "новаторской". Результаты проливают свет на то, как киты издают свои странные звуки, которые столетия тому пугали моряков. Более того, понимание того, как именно киты издают звуки проливает свет на эволюционную картину этого вида: как предки китов вернулись в океаны с суши, и какие приспособления сделали возможным общение под водой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов.