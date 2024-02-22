Розгадано загадку китової пісні: як морським гігантам вдається співати під водою (відео)

Дослідники змогли розгадати механізм, за допомогою якого одні з найбільших і найдивовижніших тварин на Землі співають свої пісні.

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Океан покриває понад 70% поверхні планети і є домівкою для безлічі тварин, зокрема одних з найбільших тварин на Землі — китів. Століттями люди зачаровувалися ними, полювали на них, намагалися розгадати секрети їхнього довголіття, і навіть зробили спробу поговорити з китами їхньою мовою, пише BBC.

За словами автора нового дослідження, професора Коена Елементса з Університету Південної Данії, у своїй новій роботі вони з колегами зосередилися на вивченні складних пісень китів. Автори дослідження зазначають, що сьогодні кити є одними з найзагадковіших тварин, які коли-небудь жили на Землі: вони надзвичайно розумні та товариські, а також є одними з найбільших і довго живучіших тварин планети.

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Під час дослідження вчені зосередилися на вивченні вусатих китів, які являють собою групу з 14 видів, що охоплює:

синього кита;

горбатого кита;

південного кита;

малого смугастика;

сірого кита.

У всіх цих видів відсутні зуби — натомість вони використовують спеціальні пластини так званого вуса, за допомогою яких відсівають з величезних ковтків води крихітних істот. За десятки років досліджень учені відкрили багато таємниць китів, проте загадкою все ще залишалося те, як саме їм вдається створювати складні й часто захопливі пісні. За словами професора Елеманса, їм нарешті вдалося це зрозуміти.

Під час дослідження вчені провели низку експериментів з використанням гортані, або "голосових скриньок", які були попередньо витягнуті з тіл трьох китів, викинутих на берег, — смугастика, горбатого кита і сейвала. Під час експериментів учені продували повітря через масивні конструкції китів і записували відтворений звук.

У людей голоси виникають унаслідок вібрацій, коли повітря проходить через структури, відомі як голосові зв'язки. Однак у вусатих китів усе не так: морські гіганти мають велику U-подібну структуру з жировою подушкою у верхній частині гортані. Саме ця голосова анатомія, як вважають вчені, і дозволяє їм співати свої пісні, переробляючи повітря і запобігаючи вдиханню води.

На наступному етапі роботи вчені створили комп'ютерні моделі пісень китів і виявили, що всі вони обмежені вузькою частотою, що перекривається з шумом, який виробляють судна. За словами Елеманса, шум, який люди виробляють в океані, негативно впливає на життя морських гігантів, оскільки пісні китів буквально необхідні їм, щоб вижити. Фактично спів китів є єдиним способом знайти собі партнера у величезних просторах океану — на жаль, морські гіганти не можуть просто вибрати спів на іншій частоті, щоб відокремити свої сигнали від шуму, який ми створюємо в океані.

За словами докторки Кейт Стаффорд з Університету штату Орегон, яка не брала участі в дослідженні, ця робота стала "новаторською". Результати проливають світло на те, як кити видають свої дивні звуки, які століття тому лякали моряків. Ба більше, розуміння того, як саме кити видають звуки, проливає світло на еволюційну картину цього виду: як предки китів повернулися до океанів із суходолу, і які пристосування зробили можливим спілкування під водою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали винного в повному винищенні двох видів китів.