Учені змогли розмовляти з китами їхньою "мовою": вони поспілкувалися з китом на ім'я Твен

Унікальне дослідження націлене не тільки на глибше розуміння розумного життя на землі, а й на виявлення позаземної розумної форми життя за допомогою отриманих даних.

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Під час недавньої наукової пригоди дослідники зробили надзвичайний стрибок у розумінні того, як спілкуються горбаті кити. Група вчених, відома як Whale-SETI, розпочала реалізацію амбітного проекту, мета якого — розшифрувати складну систему комунікації цих величних морських ссавців. Їхні зусилля спрямовані не тільки на те, щоб краще зрозуміти китів; вони також створюють основу для виявлення інтелекту в космосі, пише Earth.

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Дослідники використовували підводні динаміки, щоб видати записаний "контактний заклик" горбатого кита, який привернув цікаву особину, названу ними Твеном. Протягом 20 хвилин Твен взаємодіяв зі звуками, демонструючи здатність вступати у своєрідний діалог. Ця взаємодія, що характеризується реакцією Твена на варіації інтервалів між звуками, натякає на складний рівень розуміння і комунікації у горбатих китів.

Робота команди спирається на ширшу сферу нелюдського інтелекту і робить у неї свій внесок, підкреслюючи дивовижні можливості горбатих китів. Ці істоти не тільки демонструють складні соціальні системи і використання інструментів, наприклад, створюють мережі з бульбашок для лову риби, а й беруть участь у складних формах комунікації за допомогою пісень і закликів. Така поведінка відповідає ширшим цілям пошуку позаземного розуму (SETI), оскільки показує, що розумне життя на Землі прагне до спілкування, що дає змогу припустити, що позаземні істоти також можуть бути схильні до нього.

Це інноваційний підхід до пошуку позаземного розуму, що використовує знання, отримані від земних істот Фото: Unsplash

Проєкт Whale-SETI є новаторським у своєму підході, використовуючи математику теорії інформації для розуміння складності комунікації китів. Для цього необхідно проаналізувати структуру і патерни їхніх закликів, щоб розшифрувати правила і смисли, закладені в них. Крім того, під час дослідження буде вивчено незвукові засоби комунікації, зокрема, такі явища, як створення китами кілець із бульбашок, що ще більше збагатить наше розуміння їхньої комунікативної поведінки.

Що робить це дослідження таким захопливим, так це його подвійна мета. З одного боку, це глибоке дослідження життя та інтелекту морських мешканців, що робить значний внесок у морську біологію і вивчення комунікації тварин. З іншого боку, це інноваційний підхід до пошуку позаземного розуму, що використовує знання, отримані від земних істот, для підготовки до потенційних зустрічей з нелюдськими розумними істотами, що мешкають за межами нашої планети.

Аналізуючи і розуміючи "мову" китів, дослідники не тільки розкривають таємниці цих океанських гігантів, а й підвищують нашу здатність розпізнавати та інтерпретувати складні схеми спілкування. Це може мати глибокі наслідки для майбутніх зусиль зі збереження морського середовища і нашого прагнення знайти і зрозуміти розумне життя у Всесвіті.

Проєкт Whale-SETI знаменує собою значний крок у подоланні розриву між морською біологією та астробіологією. Це свідчення сили міждисциплінарних досліджень і нагадування про неймовірний інтелект, який мешкає в наших океанах. У міру того, як ми продовжуємо вивчати морські глибини і космічні простори, подібні дослідження розширюють наші уявлення про комунікацію, інтелект і можливість існування розумного життя в найрізноманітнішій його формі.

Раніше Фокус писав про причини нападу акул на людей. Гевін Нейлор, дослідник акул з Університету Флориди, пояснив, що іноді галасливі люди видають сигнали, схожі на ті, які виходять від риб'ячих косяків.

Також Фокус писав про те, що біля берегів Канади акули масово викидаються на берег, але на думку вчених, це добре. Тільки за останній рік кількість найгрізніших хижаків в океані, викинутих на берег Канади, істотно зросла. Але дослідники не вважають це проблемою.