Названо непомітну ознаку того, що ваш собака намагається з вами поговорити

Учені знайшли малопомітний знак, який відправляють собаки своїм господарям, коли хочуть поговорити.

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Учені вважають, що виявили малопомітну ознаку того, що ваш собака намагається з вами поговорити, пише DailyMail.

Під час експерименту дослідники проаналізували реакцію 54 домашніх собак на відео з іншими собаками, які облизували ніс, пильно дивилися в камеру або залишалися нерухомими.

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Результати показали, що найчастіше собаки реагували, коли їхні збори на відео починали моргати. Вчені припустили, що це була імітація поведінки, свого роду сигнали. Тепер команда вважає, що моргання відіграє важливу роль у спілкуванні собак.

"У собак моргання вважається заспокійливою поведінкою, що використовується для вираження неагресивних намірів щодо родичів. У собак моргання вважається заспокійливою поведінкою, що використовується для вираження неагресивних намірів щодо родичів", — пише команда з Університету Парми.

Також дослідники додають, що взаємне моргання у собак сприяє встановленню соціальних зв'язків.

Під час експерименту вчені не побачили такої ж реакції у собак на облизування носа. Це говорить про те, що воно "не виконує ту саму функцію, що й моргання".

Інше дослідження показало, що можуть визначати шість різних емоцій у своїх чотирилапих друзів.

Коли 105 людям показали фотографії трьох різних порід собак, вони правильно визначили почуття щастя, смутку, цікавості, страху, відрази і гніву у тварин з точністю, що набагато перевищує випадкову.

"Деякі люди думають, що неможливо зрозуміти, про що думає собака, просто за його мордою, оскільки вона не така виразна, як наша, тоді як інші думають, що вони можуть подивитися в очі своєму улюбленцю і дізнатися, що в нього на душі", — каже старший автор дослідження з Університету Флориди та Гарвардського університету Гарріс Фрідман.

Нагадаємо, собаки вперше говорили з людьми, вони просили їжі та води, але не сказали, що люблять. У новому експерименті вчені вперше показали, що собаки здатні формувати комбінації з двох слів, використовуючи для спілкування звукову панель.