Собаки вперше говорили з людьми: просили їжі та води, але не сказали, що люблять (фото)

У новому експерименті вчені вперше показали, що собаки здатні формувати комбінації з двох слів, використовуючи для спілкування звукову панель.

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Люди й собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч: вихованці вже встигли заробити репутацію "найкращих друзів людини", але нам все ще відомо про їхню поведінку недостатньо. В останні кілька років тисячі собак по всьому світу були навчені спілкуватися, використовуючи кнопки на звуковій панелі, які необхідно натискати, щоб виробляти людські слова або навіть фрази, пише Daily Mail.

Однак учені все ще сумнівалися, чи натискали собаки, які "розмовляють", кнопки випадковим чином, чи навмисно. У новому новаторському дослідженні команда дійшла висновку, що поведінка собак зовсім не є випадковою, а певні комбінації з двох кнопок здаються занадто частими, щоб бути випадковими.

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Дослідники виявили, що найбільш часто використовувані кнопки були пов'язані з основними потребами собак, такими як "на вулиці", "частування", "гра" і "горщик". Такі комбінації, як "на вулиці" + "горщик" або "їжа" + "вода", також зустрічалися занадто часто, щоб бути випадковими, і використовувалися осмислено.

Автори дослідження зазначають, що вони також виявили відмінності між натисканням кнопок собаками та їхніми власниками. Наприклад, такі кнопки, як "Я люблю тебе", натискалися набагато рідше собаками, ніж їхніми власниками. Це говорить про те, що собаки не імітують натискання своїх людей. За словами керівника дослідження Федеріко Россано, їхнє з колегами відкриття може стати ударом для власників, які вважають, що почуття повної відданості взаємні.

Нове дослідження показало, що собаки здатні формувати невипадкові комбінації з двох слів під час використання звукової панелі для спілкування з людьми, як це робить вівчарка Банні Фото: SWNS

Команда впевнена, що їхня робота надає переконливі докази того, що собаки використовують звукові панелі для навмисної передачі повідомлень людям. Россано також зазначає, що їхня робота насправді є першою у світі, яка аналізує, як собаки використовують звукові панелі.

Результати вказують на те, що тварини натискали кнопки цілеспрямовано, висловлюючи свої бажання і потреби, а не просто наслідували господарів. Ба більше, коли собаки об'єднують дві кнопки, ці послідовності не випадкові, а, мабуть, відображають певні запити.

Зазначимо, що експеримент було проведено в лабораторії порівняльного пізнання Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Вчені проаналізували більш ніж 26 000 натискань кнопок, 195 000 з яких були зроблені 152 собаками протягом 21 місяця. Дослідники використовували дані, зібрані мобільним додатком, який власники використовують для реєстрації натискань кнопок своїх улюбленців у режимі реального часу.

У своїй роботі команда використовувала передові статистичні методи, зокрема комп'ютерне моделювання. Ці результати свідчать про те, що собаки можуть використовувати звукові панелі для навмисного спілкування з людьми.

За словами Россано, вони з колегами планують продовжити роботу, щоб дізнатися, чи можуть собаки комбінувати кнопки креативніше, передаючи концепції, для яких у них немає певних слів.

Раніше Фокус писав про те, чому собаки облизують людей: вчені пояснили поведінку тварин.