Чому собаки облизують людей: вчені пояснили поведінку тварин

Дослідники вважають, що "щенячі поцілунки" насправді можуть бути ознакою прив'язаності вихованців до людей.

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Люди й собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч. За цей час тварини встигли здобути репутацію найкращих друзів людини, а облизування обличчя господаря стало своєрідним сигналом теплих почуттів. Але що відбувається в мозку собаки, коли вона облизує обличчя або руки людини? У вчених немає однозначної відповіді, але деякі теорії все ж є, пише Popular Science.

За словами доцента кафедри психології та нейробіології в Університеті Трансільванії в Кентуккі Еллен Ферлонг, собаки дуже товариські та доброзичливі щодо людей. Якщо цуценя взаємодіє з вами, це часто відбувається з певною метою, але, за словами експерта, те, що цуценя облизує вас насправді може багато про що розповісти.

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Щоб розпізнати намір і сенс дій собаки, за словами Ферлонг, необхідно оцінити весь контекст ситуації. Наприклад, якщо знайомий собака наближається до вас енергійно, з повторюваними облизуваннями та вільною "звивистою" позою, то облизування морди або руки, найімовірніше, є виразом привітання або ентузіазму.

На думку професора психології в коледжі Оксидентал Закарі Сільвера, така поведінка тварини також може бути спробою створення або підтвердження приналежності. На думку експерта, збудження та надмірна стимуляція, ймовірно, відіграють свою роль. Водночас учені виявили, що більшість собак насправді не облизують людей без розбору, що вказує, що поведінка непропорційно спрямована на людей, яких тварини знають. Простими словами, якщо собака не вітає всіх однаковими облизуваннями, то дія, найімовірніше, має соціальне значення — зміцнення "зграйних" стосунків.

Деякі вчені вважають, що в основі такої поведінки також може лежати соціальна ієрархія. Наприклад, під час взаємодії з людьми цей жест також може нести аспект заспокоєння і підпорядкування — залежно від ситуації. Водночас за словами Фурлонга, облизування також може означати, що собаки прагнуть певної дистанції та простору.

"Облизування, щоб відпустити", за словами вчених, добре відома поведінка серед дослідників і тренерів собак, яка сигналізує, що вихованець намагається перенаправити когось або уникнути небажаної уваги. Одне або два облизування обличчя і руки в поєднанні з напруженим тілом і спробою відвернутися або піти — ознаки відсторонення.

У вовків, диких предків наших домашніх тварин, цуценята часто облизують обличчя матері, коли вона повертається до лігва, випрошуючи їжу, що відригнули. Так, за словами професорки психології коледжу Барнард Олександри Горовіц, облизування обличчя, коли господар приходить додому, насправді може бути не просто привітанням, а також проханням про харчування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що собаки можуть розрізняти жорстоких і незграбних людей.