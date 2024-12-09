Почему собаки облизывают людей: ученые объяснили поведение животных

Исследователи считают, что "щенячьи поцелуи" на самом деле могут быть признаком привязанности питомцев к людям.

Related video

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок. За это время животные успели получить репутацию лучших друзей человека, а облизывание лица хозяина стало своеобразным сигналом теплых чувств. Но то происходит в мозгу собаки, когда она облизывает лицо или руки человека? У ученых нет однозначного ответа, но некоторые теории все же имеются, пишет Popular Science.

По словам доцента кафедры психологии и нейробиологии в Университете Трансильвании в Кентукки Эллен Ферлонг, собаки очень общительны и дружелюбны в отношении людей. Если щенок взаимодействует с вами, это часто происходит с определенной целью, но, по словам эксперта, то, что щенок облизывает вас на самом деле может о многом рассказать.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Чтобы распознать намерение и смысл действий собаки, по словам Ферлонг, необходимо оценить весь контекст ситуации. Например, если знакомая собака приближается к вам энергично, с повторяющимися облизываниями и свободной "извивающейся" позой, то облизывание морды или руки, скорее всего, является выражением приветствия или энтузиазма.

По мнению профессора психологии в колледже Оксидентал Закари Сильвера, такое поведение животного также может быть попыткой создания или подтверждения принадлежности. По мнению эксперта, возбуждение и чрезмерная стимуляция, вероятно, играют свою роль. В то же время ученые обнаружили, что большинство собак на самом деле не облизывают людей без разбора, что указывает, что поведение непропорционально направлено на людей, которых животные знают. Простыми словами, если собака не приветствует всех одинаковыми облизываниями, то действие, скорее всего, имеет социальное значение — укрепление "стайных" отношений.

Некоторые ученые считают, что в основе такого поведения также может лежать социальная иерархия. Например, при взаимодействии с людьми этот жест также может нести аспект умиротворения и подчинения — в зависимости от ситуации. В то же время, по словам Фурлонга, облизывание также может означать, что собаки хотят некоторой дистанции и пространства.

"Облизывание, чтобы отпустить", по словам ученых, хорошо известное поведение среди исследователей и тренеров собак, которое сигнализирует, что питомец пытается перенаправить кого-то или избежать нежелательного внимания. Одно или два облизывания лица и руки в сочетании с напряженным телом и попыткой отвернуться или уйти — признаки отстранения.

У волков, диких предков наших домашних животных, щенки часто облизывают лицо матери, когда она возвращается в логово, выпрашивая отрыгнутую еду. Так, по словам профессора психологии колледжа Барнард Александры Горовиц, облизывание лица, когда хозяин приходит домой, на самом деле может быть не просто приветствием, но также просьбой о питании.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что собаки могут различать жестоких и неуклюжих людей.