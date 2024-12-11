Собаки впервые говорили с людьми: просили еды и воды, но не сказали, что любят (фото)

В новом эксперименте ученые впервые показали, что собаки способны формировать комбинации из двух слов, используя для общения звуковую панель.

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Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок: питомцы уже успели заработать репутацию "лучших друзей человека", но нам все еще известно об их поведении недостаточно. В последние несколько лет тысячи собак по всему миру были обучены общаться, используя кнопки на звуковой панели, которые необходимо нажимать, чтобы производить человеческие слова или даже фразы, пишет Daily Mail.

Однако ученые все еще сомневались, нажимали ли "говорящие" собаки кнопки случайным образом или преднамеренно. В новом новаторском исследовании команда пришла к выводу, что поведение собак вовсе не является случайным, а определенные комбинации из двух кнопок кажутся слишком частыми, чтобы быть случайными.

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Исследователи обнаружили, что наиболее часто используемые кнопки были связаны с основными потребностями собак, такими как "на улице", "угощение", "игра" и "горшок". Такие комбинации, как "на улице" + "горшок" или "еда" + "вода", также встречались слишком часто, чтобы быть случайными, и использовались осмысленно.

Авторы исследования отмечают, что они также выявили различия между нажатием кнопок собаками и их владельцами. Например, такие кнопки, как "Я люблю тебя", нажимались гораздо реже собаками, чем их владельцами. Это говорит о том, что собаки не имитируют нажатия своих людей. По словам руководителя исследования Федерико Россано, их с коллегами открытие может стать ударом для владельцев, считающих, что чувства полной преданности взаимны.

Новое исследование показало, что собаки способны формировать неслучайные комбинации из двух слов при использовании звуковой панели для общения с людьми, как это делает овчарка Банни Фото: SWNS

Команда уверена, что их работа предоставляет убедительные доказательства того, что собаки используют звуковые панели для преднамеренной передачи сообщений людям. Россано также отмечает, что их работа на самом деле является первой в мире, которая анализирует, как собаки используют звуковые панели.

Результаты указывают на то, что животные нажимали кнопки целенаправленно, выражая свои желания и потребности, а не просто подражали хозяевам. Более того, когда собаки объединяют две кнопки, эти последовательности не случайны, а, по-видимому, отражают определенные запросы.

Отметим, что эксперимент был проведен в лаборатории сравнительного познания Калифорнийского университета в Сан-Диего. Ученые проанализировали более чем 26 000 нажатий кнопок, 195 000 из которых были сделаны 152 собаками в течение 21 месяца. Исследователи использовали данные, собранные мобильным приложением, которое владельцы используют для регистрации нажатий кнопок своих питомцев в режиме реального времени.

В своей работе команда использовала передовые статистические методы, в том числе компьютерное моделирование. Эти результаты свидетельствуют о том, что собаки могут использовать звуковые панели для преднамеренного общения с людьми.

По словам Россано, они с коллегами планируют продолжить работу, чтобы узнать, могут ли собаки комбинировать кнопки более креативно, передавая концепции, для которых у них нет определенных слов.

Ранее Фокус писал о том, почему собаки облизывают людей: ученые объяснили поведение животных.