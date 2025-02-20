Назван незаметный признак того, что ваша собака пытается с вами поговорить

Ученые нашли малозаметный знак, который отправляют собаки своим хозяевам, когда хотят побеседовать.

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Ученые считают, что обнаружили малозаметный признак того, что ваша собака пытается с вами поговорить, пишет DailyMail.

В ходе эксперимента исследователи проанализировали реакцию 54 домашних собак на видео с другими собаками, которые облизывали нос, пристально смотрели в камеру или оставались неподвижными.

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Результаты показали, что чаще всего собаки реагировали, когда их собраться на видео начинали моргать. Ученые предположили, что это была имитация поведения, своего рода сигналы. Теперь команда считает, что моргание играет важную роль в общении собак.

"У собак моргание считается умиротворяющим поведением, используемым для выражения неагрессивных намерений по отношению к сородичам. У собак моргание считается умиротворяющим поведением, используемым для выражения неагрессивных намерений по отношению к сородичам", — пишет команда из Университета Пармы.

Также исследователи добавляют, что взаимное моргание у собак способствует установлению социальных связей.

Во время эксперимента ученые не увидели такой же реакции у собак на облизывание носа. Это говорит о том, что оно "не выполняет ту же функцию, что и моргание".

Другое исследования показало, что могут определять шесть различных эмоций у своих четвероногих друзей.

Когда 105 людям показали фотографии трех разных пород собак, они правильно определили чувства счастья, грусти, любопытства, страха, отвращения и гнева у животных с точностью, намного превышающей случайную.

"Некоторые люди думают, что невозможно понять, о чем думает собака, просто по ее морде, поскольку она не так выразительна, как наша, в то время как другие думают, что они могут посмотреть в глаза своему питомцу и узнать, что у него на душе", — говорит старший автор исследования из Университета Флориды и Гарвардского университета Харрис Фридман.

Напомним, собаки впервые говорили с людьми, они просили еды и воды, но не сказали, что любят. В новом эксперименте ученые впервые показали, что собаки способны формировать комбинации из двух слов, используя для общения звуковую панель.