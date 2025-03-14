Як приготувати рибу в духовці: кулінарні секрети та простий рецепт

Риба в духовці — це найпростіший спосіб приготування, за якого риба зберігає смак і залишається соковитою.

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Приготувати рибу в духовці просто. Причому будь-яку, від морської, до річкової, наприклад, коропа. Але краще дотримуватися простих правил і тоді вийде дуже смачно. Фокус розповість, як приготувати рибу в духовці.

Секрети приготування риби в духовці

Підготуйте рибу для запікання в духовці. За необхідності випатрайте, видаліть зябра та плавники. Добре промийте рибу, злегка промокніть паперовим рушником.

Приправте рибу сіллю і свіжомеленим чорним перцем.

Збризніть рибу лимонним соком і оливковою олією.

За бажанням можна додати часник. Подрібнений часник краще покласти всередину риби, а часниковим порошком посипати зверху.

Можна використовувати свіжі ароматні трави: розмарин, чебрець, кріп і кінзу.

Запікайте в попередньо розігрітій до 180 °С духовці до готовності.

Як можна запікати рибу в духовці

Запікання у фользі. Фольга утримує сік усередині, тому риба виходить ніжною і соковитою. Але не запікайте рибу у фользі з кислими маринадами.

Запікання в рукаві. Риба готується у власному соку. У рукаві можна запікати рибу з додаванням бульйону і маринадів з лимоном, помідорами та оцтом.

Запікання в конверті з пергаменту.

Запікання на шпажках. Так вийде шашлик із риби в духовці.

Найкращі маринади для риби в духовці

40 г оливкової олії + 2 ст. л. лимонного соку + кілька гілочок рубаної петрушки + 1 зубчик часнику + сіль, перець (за смаком).

40 г соєвого соусу + 20 г кунжутної олії + 1 зубчик часнику + імбир + сіль, перець (за смаком).

200 мл кокосового молока + 1 ч. л. пасти каррі + імбир + часник + помідори чері + сіль, перець (за смаком).

Лосось у рукаві

Інгредієнти:

філе лосося — 1,5 кг;

одна цибулина;

рукола — 100 г;

один лимон;

вершкове масло — 50 г;

сметана — 100-150 г;

рослинна олія — 2 ст. л.;

естрагон — 2-3 гілочки;

часник — 3 зубчики;

приправа для риби — 1,5 ст. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком.

Духовку нагрійте до 180 °C. Цибулю наріжте тонкими кільцями. Лимон наріжте тонкими кружечками.

Філе лосося вимийте та добре обсушіть паперовим рушником. Посипте приправою для риби.

Викладіть на філе лосося кільця ріпчастої цибулі. Трохи посоліть і поперчіть. Зверху покладіть лимон. Перекладіть лосось у рукав. Закрийте кінці рукава, покладіть на деко і запікайте в духовці 40 хвилин.

І поки він готується, приготуйте соус. Руколу та естрагон подрібніть у блендері разом із часником. Посоліть і поперчіть. Вершкове масло розтопіть і влийте в пюре з трав, перемішайте і поставте в холодильник на 30 хвилин. Потім додайте сметану, перемішайте і подайте до лосося.

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