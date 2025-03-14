Як приготувати рибу в духовці: кулінарні секрети та простий рецепт
Риба в духовці — це найпростіший спосіб приготування, за якого риба зберігає смак і залишається соковитою.
Приготувати рибу в духовці просто. Причому будь-яку, від морської, до річкової, наприклад, коропа. Але краще дотримуватися простих правил і тоді вийде дуже смачно. Фокус розповість, як приготувати рибу в духовці.
Секрети приготування риби в духовці
- Підготуйте рибу для запікання в духовці. За необхідності випатрайте, видаліть зябра та плавники. Добре промийте рибу, злегка промокніть паперовим рушником.
- Приправте рибу сіллю і свіжомеленим чорним перцем.
- Збризніть рибу лимонним соком і оливковою олією.
- За бажанням можна додати часник. Подрібнений часник краще покласти всередину риби, а часниковим порошком посипати зверху.
- Можна використовувати свіжі ароматні трави: розмарин, чебрець, кріп і кінзу.
- Запікайте в попередньо розігрітій до 180 °С духовці до готовності.
Як можна запікати рибу в духовці
- Запікання у фользі. Фольга утримує сік усередині, тому риба виходить ніжною і соковитою. Але не запікайте рибу у фользі з кислими маринадами.
- Запікання в рукаві. Риба готується у власному соку. У рукаві можна запікати рибу з додаванням бульйону і маринадів з лимоном, помідорами та оцтом.
- Запікання в конверті з пергаменту.
- Запікання на шпажках. Так вийде шашлик із риби в духовці.
Найкращі маринади для риби в духовці
- 40 г оливкової олії + 2 ст. л. лимонного соку + кілька гілочок рубаної петрушки + 1 зубчик часнику + сіль, перець (за смаком).
- 40 г соєвого соусу + 20 г кунжутної олії + 1 зубчик часнику + імбир + сіль, перець (за смаком).
- 200 мл кокосового молока + 1 ч. л. пасти каррі + імбир + часник + помідори чері + сіль, перець (за смаком).
Лосось у рукаві
Інгредієнти:
- філе лосося — 1,5 кг;
- одна цибулина;
- рукола — 100 г;
- один лимон;
- вершкове масло — 50 г;
- сметана — 100-150 г;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- естрагон — 2-3 гілочки;
- часник — 3 зубчики;
- приправа для риби — 1,5 ст. л.;
- сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком.
Духовку нагрійте до 180 °C. Цибулю наріжте тонкими кільцями. Лимон наріжте тонкими кружечками.
Філе лосося вимийте та добре обсушіть паперовим рушником. Посипте приправою для риби.
Викладіть на філе лосося кільця ріпчастої цибулі. Трохи посоліть і поперчіть. Зверху покладіть лимон. Перекладіть лосось у рукав. Закрийте кінці рукава, покладіть на деко і запікайте в духовці 40 хвилин.
І поки він готується, приготуйте соус. Руколу та естрагон подрібніть у блендері разом із часником. Посоліть і поперчіть. Вершкове масло розтопіть і влийте в пюре з трав, перемішайте і поставте в холодильник на 30 хвилин. Потім додайте сметану, перемішайте і подайте до лосося.
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