Шведська кухня: рецепт тріски з картопляним пюре

Це смачна страва зі Швеції, яку дуже просто приготувати.

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Тріска з картопляним пюре — традиційна страва шведської кухні, де дуже популярні рибні страви. Тріска з картопляним пюре — нескладна в приготуванні страва, яка чудово підійде на вечерю. Рецептом поділилися на сайті Food-Recipes.

Тріску можна замінити минтаєм, або іншою білою морською рибою.

Тріска з картопляним пюре

Інгредієнти:

тріска — 750 г;

картопля — 700г;

молоко — 0,5 склянки;

одна морквина;

одна цибулина;

масло вершкове — 3 ст. л.;

петрушка, лавровий лист, перець чорний мелений, сіль.

Рибу помийте, наріжте невеликими шматками і відваріть із додаванням моркви, петрушки, цибулі, лаврового листа, солі та перцю.

Коли тріска звариться, перекласти її на пательню і поставити в духовку на 3-5 хвилин. Бульйон можна використовувати для рибного супу, або заморозити для майбутніх страв.

Картоплю очистіть і відваріть у підсоленій воді.

Після того, як картопля звариться, воду злийте, а картоплю накрийте кришкою і поставте в духовку, щоб обсушити картоплю від зайвої рідини на 5-7 хвилин.

Зробіть картопляне пюре, додайте 2 ст. л. розтопленого вершкового масла, гарячого молока і добре перемішайте.

Сковороду або деко змастіть олією, викладіть рибу, зверху викладіть рівний шар картопляного пюре, збризніть олією і запікайте в духовці до золотистого кольору. Подавайте з овочевим салатом, або маринованими овочами.

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